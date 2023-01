Madryn | Sastre: “Estamos avanzando hacia el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos”

El Intendente manifestó cuáles son los objetivos de cara a este 2023.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se manifestó sobre la actividad política de la ciudad, las posibilidades para las próximas elecciones y cuáles son los objetivos de cara a este 2023. “Estamos avanzando hacia el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos y eso va a ser innegociable hasta el último día de nuestra gestión”, afirmó.

El Jefe Comunal se manifestó al respecto de un posible adelantamiento de las elecciones en Chubut: “Nosotros hemos expresado que vamos a acompañar la decisión del Gobierno Provincial y también nos gustaría que se plebiscite la gestión municipal con elecciones propias y que los vecinos puedan votar a los candidatos que deseen, sin mezclar distintas situaciones que puede traer aparejada una elección nacional. Creo que el adelantamiento es necesario y la postura desde Puerto Madryn es esa”.

Además, Sastre dijo que “aún no sabemos quién va a ser el candidato a Intendente del espacio, pero es algo que vamos a definir en los próximos días. Veremos si voy por la reelección o si el candidato es otro de los integrantes de nuestro espacio político”.

Para el Intendente hoy las prioridades pasan por otro lado: “sabemos que debemos definir estas cuestiones en el corto y mediano plazo, porque los tiempos electorales así lo requieren, pero estamos enfocados en que nuestra gente viva mejor todos los días, y que la ciudad mantenga ese ritmo de crecimiento que traemos desde el arranque de la gestión”.

“Yo amo más que nadie a mi ciudad y doy la vida por ella, pero no estoy desesperado por ocupar un cargo público. Es la primera vez que estoy en esta situación gracias a que la gran mayoría de los vecinos madrynenses me dio la posibilidad de ser su Intendente, algo que me llena de orgullo”, agregó.

“Nadie podrá discutir nuestro sentido de pertenencia por esta localidad, siempre pondremos a Madryn y a su gente como prioridad, porque creemos que ese es el camino correcto. No me mueve la aguja una elección o un cargo. Nuestra responsabilidad desde diciembre de 2019 es trabajar por el crecimiento de todos, de los que nos eligieron y de los que no. Gobernamos para los vecinos, con un Municipio de puertas abiertas, y con la certeza de que entre todos podremos hacer grandes cosas. Hay que dejar de lado las grietas y las diferencias, entendiendo que lo mejor es avanzar sin colores partidarios que nos dividan o separen. Al contrario de esto, debemos trabajar junto a los vecinos, por el bien común de ver a Madryn siempre posicionada en el lugar que merece”, explicó.

En este mismo sentido, el Intendente destacó que “para mí no es una necesidad ser el Intendente de Puerto Madryn. Sí es un orgullo y mientras me toque serlo, voy a dar absolutamente todo para que la ciudad esté cada día mejor. No me desespera un cargo público, nunca lo tuve y es la primera vez que lo hago. Toda mi vida me dediqué a trabajar en el sector privado, y tranquilamente podría retomar esas actividades. Iremos definiendo en las próximas semanas, siempre buscando la mejor alternativa para Puerto Madryn y su gente”, cerró.