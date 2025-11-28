Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial 2026

Se trata de otro gesto de distancia con Claudio «Chiqui» Tapia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó este jueves que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial 2026, programado para el próximo 5 de diciembre.

«El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC», comunicó Adorni.

La cancelación del viaje al evento, en el que la Selección argentina será cabeza de serie y conocerá el grupo que integrará en la fase inicial de la Copa del Mundo, ocurre en medio del conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Minutos antes de confirmarse la suspensión, y en línea con las dos publicaciones que había realizado esta semana, el Presidente volvió a difundir en sus redes sociales una imagen en apoyo a Estudiantes, que este jueves recibió una sanción por parte de la entidad encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia.