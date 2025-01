Miquelarena advierte sobre los riesgos de eliminar el femicidio como figura penal

El Procurador General calificó de «enorme retroceso» la posible derogación y destacó que la violencia de género requiere un tratamiento específico acorde a los compromisos internacionales asumidos por el país.

El Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, se expresó públicamente en relación a la posibilidad que analiza el gobierno nacional eliminar la figura penal del Femicidio. “Hacer un análisis en función de un caso particular lleva a cometer errores tremendos”, sostuvo.

Miquelarena consideró difícil que un proyecto de estas características pueda ser aprobado por el Congreso, ya que sería un enorme retroceso. “Hacer un análisis en función de un caso en particular conlleva a cometer errores tremendos. No puede ser que por un caso que una supuesta víctima hace una denuncia que luego resulta falsa y que pueda afectar al denunciado, vaya a echar por tierra una figura tan importante como el femicidio, haciendo tabla rasa a todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, las desigualdades, la violencia contra la mujer, etc.”, resaltó el Procurador.

Añadió que no puede analizarse una situación compleja a partir de un caso puntual. “…con ese criterio se podría decir que porque alguien alguna vez denunció un abuso sexual y la denuncia era falsa, vamos a derogar el delito de violación. Me parece que no resiste el más mínimo análisis”, enfatizó.

Añadió además que el principio de igualdad ante la ley refiere a igualdad entre iguales y ante casos iguales, no todos los homicidios no son iguales, por eso existen las agravantes que prevé el Código Penal. “No se puede decir que un homicidio vale tanto como otro, con ese criterio debería haber una pena fija y deberían derogarse todos los agravantes y los atenuantes… me parece que ese va en contra de los principios más elementales”, sostuvo Miquelarena. Para finalizar recordó que nuestro Estado Nacional asumió compromisos internacionales en esta materia.

En qué se diferencia el femicidio del homicidio

La OMS y la CEPAL publicaron una serie de hojas informativas titulada “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres”. La serie está disponible en el sitio web del Departamento de Salud Reproductiva de la OMS, y en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud.

Una de las hojas informativas se refiere al femicidio indicando que en general se entiende que el femicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer, pero las definiciones más amplias abarcan todo asesinato de una niña o una mujer.

El femicidio es perpetrado generalmente por los hombres, pero a veces pueden estar involucradas mujeres integrantes de la familia.

El femicidio difiere en formas específicas de los homicidios de hombres. Por ejemplo, la mayoría de los femicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja.