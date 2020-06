Neuquén | Coronavirus: Un enfermero se encadeno en una clínica para que la desinfecten

Un enfermero se encadenó en las puertas de la clínica ADOS de Neuquén para que realicen una desinfección de todas las instalaciones, ante el brote de casos de coronavirus que apareció en el nosocomio.

Julio trabaja en el área de terapia intensiva y explicó que es de los pocos que continúa prestando servicios ya que su hisopado dio negativo. «En la terapia la mayoría se contagió y, el que no dio positivo está aislado», declaró el hombre a medios regionales.

El trabajador de la salud denunció que no se están realizando las medidas sanitarias correspondientes en la institución. «Dicen que no se pueden mover, pero hemos trasladado hasta pacientes intubados que eran Covid positivo. No sé si están esperando que esos pacientes que están ahora también se contagien o se sigan contagiando nuestros compañeros, que se han contagiado la mayoría».

Además, apuntó hacia la responsabilidad del Comité de Emergencia provincial que le niegan la desinfección total de la clínica.

El hombre aseguró que se quedará encadenado en el lugar hasta que se haga presente algún funcionario y obtenga respuestas concretas a su reclamo.