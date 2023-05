Paraguay | Elecciones presidenciales: Flojo resultado de Chilavert

“No te olvides de la gente humilde que pasa hambre en nuestro país”, le dijo el ex arquero al presidente electo al reconocer la derrota.



El economista de derecha Santiago Peña, del gubernamental Partido Colorado, ganó el domingo por amplio margen las presidenciales de Paraguay con el 42% de los votos, frente al 27% del opositor Efraín Alegre.

Quien también compitió en esos comicios fue el ex arquero de la selección de ese país y de Vélez José Luis Chilavert, quien logró apenas el 0,8% de los sufragios.

Poco más de 24.200 personas eligieron al ex futbolista que se candidateó por el Partido de la Juventud.

Al lanzar su postulación el año pasado, el campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, señaló que sentía «la responsabilidad de construir un mejor Paraguay».

Además manifestó su deseo de seguir los pasos de George Weah, el exdelantero del AC Milan, Mónaco y París Saint Germain, quien se convirtió en presidente de Liberia.

«Necesitamos un país con credibilidad para que nos respeten y vengan los capitalistas a invertir. No hay tiempo de mirar atrás. No hay tiempo que perder», subrayó el ex guardameta paraguayo.

Al reconocer la derrota, fiel a su estilo, lanzó una crítica al presidente electo: «Felicidades por el éxito del Partido Colorado, deseo que tengan un excelentísimo gobierno y no te olvides de la gente humilde que pasa hambre en nuestro país».