Ramiro Marra: “Si Macri quiere venir, nosotros estamos abiertos”

El candidato a Jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza analizó el presente de la Ciudad y se refirió a la posibilidad de que Mauricio Macri llegue a su fuerza.

«¿Macri formaría parte de un gobierno?», así comenzó la charla entre Guillermo Panizza y el candidato a Jefe de gobierno Porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra en Staff de Candidatos (TELEFE). El referente de la fuerza mantuvo el mismo interés que Javier Milei en tener al ex Presidente entre sus filas y aprovechó para referirse a la crisis interna en Juntos por el Cambio.

«Yo qué sé, hay que preguntarle a él, hay que ver si él está dispuesto. Nosotros a todos los que quieran abrazar las ideas de la libertad, bienvenidos sean. Javier dijo que podría llegar a tener un rol pero habría que ver qué pasa con su espacio político, parece que hay un quilombo bárbaro en Juntos por el Cambio, están todos re peleados, no están juntos», aseguró y chicaneó: «Nosotros no nos peleamos, los que se pelean son los que pierden, no los que ganan».

Luego fue consultado por el cuestionado vínculo con el sindicalista Luis Barrionuevo: «La casta no es un tema de antecedentes, sino que es una visión de país: hacia dónde va la argentina. Si siguen insistiendo con lo mismo, son casta, si ven un cambio y una necesidad de ir hacia otro lado, que son las ideas de la libertad, bienvenido sea».

Ya entrando en temas de gestión, se refirió a la polémica con los piquetes: «Yo he participado de protestas, yo protesto en redes sociales, he ido a manifestaciones públicas, pero creo que no puede haber grupos que administran planes sociales que obligan a la gente a cortar la calle. Son poca gente, lo hacen de manera sistemática, en horarios picos, yo trabajo en el centro, lo vivo hace 20 años, son mafias», analizó.

Para Marra la policía «debería hacer cumplir las leyes» y ejemplificó: «Si hay un corte en la 9 de julio, si son los piqueteros, lo primero que hay que hacer es liberar a la gente que está obligada a estar ahí, la mayoría está obligada. El tema no es la protesta, sino los piqueteros. Ellos no están haciendo algo que es legal, el derecho a transitar es constitucional y cortar la calle es un delito».

Respecto a los problemas de inseguridad, uno de los ejes de la campaña, opinó: «Hay fuerzas y equipos especializados que no los dejan laburar. Los policías me dicen que quieren laburar, y me piden alguien con voluntad política. No es cuestión de hacer super fuerzas, eso es marketing político». Y explicó que la mejora de los salarios en la fuerza vendrá de la mano del plan de estabilidad económica: «Nosotros creemos que hay que crear un plan de estabilidad monetaria a partir de una reforma y eso lo que va a hacer es que los salarios de todos mejoren».

En cuanto a la salud, Marra destacó que es «muy preocupante» la situación de los hospitales: «Hace 16 años hay un gobierno, se están cayendo los techos, este gobierno se preocupa por las elecciones y no por cumplir las necesidades básicas.

¿Qué es lo peor de la Ciudad? «La Inseguridad, es terrible lo que vivimos. Perdimos la calle y hay que recuperarla. ¿Cómo? Con la policía, con la fuerza de seguridad, con nuevo equipamiento, mejores salarios».

¿Algo de este gobierno que en el suyo no ocurriría? «Enfocar el gasto público en la política, las campañas electorales. Está mal ver que constantemente la Ciudad se usa como trampolín para llegar a la presidencia o ayudar a que otros candidatos tengan su estructura política. La cuestión electoral va por un lado, la gestión va por otro».

Al hablar de la Obra pública propuso el regreso de los proyectos de participación pública y privada: «Va a haber obra pública pero en un concepto nuevo, como la Autopista a La Plata con una participación pública y privada. Eso hay que fomentar». E ironizó sobre una de las críticas al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: «Te aseguro que no te van a romper 5 veces al año la vereda».

A la hora de hablar de los impuestos, señaló que hay «un listado de todas las tasas que queremos sacar». Aunque sólo nombró uno: «Vamos a sacar la VTV, que es un sobreimpuesto. Estamos constantemente trabajando en la Legislatura, con la presión de los Liberales se sacó el Impuesto a las Tarjetas de Crédito. La Ciudad fue el segundo distrito que más subió Ingresos Brutos».

¿Qué haría con los vendedores ambulantes? «El tema es el mantero que está frente a un comercio. Hay que ayudar a que se desarrollen los negocios pertinentes. El liberalismo tiene algo básico que es el respeto. Cuando me estás jodiendo a mí es algo que está complicado».