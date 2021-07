Rawson | Poco interés por vacunarse

Es porque desde que se lanzó la vacunación libre y sin turno bajó mucho la cantidad de gente que concurre a inocularse. Apelan a la conciencia de los más jóvenes.

En Rawson ya se vacunó a cerca del 60% de la población pero con la apertura de la vacunación libre y sin turno a mayores de 18 años bajó la cantidad de concurrentes al Club Germinal a inocularse. Por eso las autoridades hicieron un llamado a la población de entre 18 y 35 años a que concurran a recibir su primera dosis contra el Covid.

El intendente Damián Biss reconoció que si bien “aumentaron los casos, no estamos ni cerca de lo que ocurrió el año pasado con la primera ola, y nos permitió que el Hospital Santa Teresita trabaje en las mejores condiciones posibles”.

No obstante, “en virtud de lo que pasó estas dos semanas, comenzamos con la vacunación libre, con un promedio de 500 dosis diarias, pero mermó la cantidad de personas que se está yendo a vacunar y el promedio bajó a 300. Queremos reforzar el mensaje a la comunidad porque más rápido avancemos con la vacunación transcurriremos de la mejor forma posible este tiempo”.

Aclaró Biss que “la decisión de convocar a los presidentes de las entidades deportivas, como haremos con pastores y con instituciones que tienen concurrencia masiva a sus actividades, es para pedirles el compromiso de trabajar en conjunto para solicitarle a la comunidad que participa de las actividades y reforzar esta campaña de concientización y que podamos avanzar más rápido con la vacunación. En el caso de las actividades deportivas vamos a intentar hacer un censo de la cantidad de personas que van a los clubes, de las vacunadas y las que no lo estén. Si bien la vacunación es voluntaria pretendemos el compromiso de todas las instituciones para reforzar el mensaje de la importancia de la vacunación”.

EL DECLIVE DEL CLUB BIGORNIA

El ministro de Salud, Fabián Puratich, resaltó que Rawson “es la primera ciudad en lograr convocar a mayores de 18 años libre a la vacunación y hoy vemos que los más jóvenes son los más afectados, e incluso tenemos casos de fallecimientos y sin factores de riesgo. Las vacunas salvan vidas y tenemos que vacunar a un grupo de personas que son los más reticentes a la vacunación”.

Daniel Duhalde, presidente de Bigornia, detalló que “el malón de gente son rugby y hockey, que son por grupos muy grandes, pero al no haber competencias los chicos dejaron de ir; no tienen motivación. Les decimos que vengan a entrenar para tener preparación física, al aire libre, pero no vienen. Esa edad de 16 a 18 y primera, si no hay competencia no vienen”.

Recordó que “cuando volvió el rugby era sin vestuario, sin tercer tiempo, sin tribuna, y veníamos bien, pero el parate de tres semanas nos volvió a matar. Del club dependen muchas familias, tenemos cuatro empleados en blanco más los profes y los entrenadores que cobran, y hoy al no tener los chicos en el club no podemos reactivar ni pagar los sueldos”.