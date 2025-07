Ricardo Bustos: “Treffinger es un impostor político”

El periodista y precandidato Ricardo Bustos, acusó al diputado César Treffinger de mentir ante la Justicia para apartarlo de la campaña.



El periodista y precandidato Ricardo Bustos rompió el silencio en declaraciones a Jornada Radio, tras el episodio ocurrido durante un acto de La Libertad Avanza en Esquel, donde fue detenido por orden judicial. En un duro mensaje, apuntó contra el diputado César Treffinger, a quien calificó de “impostor político” y “mentiroso”.

Según relató, el conflicto se originó por una denuncia que presentó Treffinger el 11 de julio, en la que lo acusó de haber amenazado a su hijo. La supuesta amenaza fue una foto tomada el 3 de mayo en Comodoro Rivadavia, durante la apertura de un local partidario, en la que Bustos aparece junto al joven. “Esa foto se la mandé el 5 de mayo con un saludo, y me respondió ‘okay’. Dos meses después, mágicamente, la misma imagen pasó a ser una amenaza”, explicó.

“Es un oportunista que usa a su hijo como escudo. Cuando vio que era negocio ser liberal, se disfrazó de liberal de un día para otro”, afirmó Bustos en Jornada Radio. Y agregó: “Lo que busca es sacarme de la cancha”.

La denuncia fue tomada por el fiscal Caperochipi y el juez Tedesco dictó una restricción de acercamiento contra Bustos, quien fue detenido durante el acto por violar esa medida. “Fui esposado, trasladado a la comisaría, notificado y liberado dos horas después”, detalló. Bustos señaló que está apelando la decisión judicial: “No tengo antecedentes, ni una denuncia por amenazas en mi vida. No entiendo con qué pruebas me impiden hacer política”.

Sobre el reposteo del presidente Javier Milei, quien compartió imágenes del incidente, Bustos minimizó su impacto: “No creo que sepa lo que pasa en Chubut. No es un respaldo a Treffinger. Milei se refiere a otro tipo de periodistas, no a mí”.

A pesar del revuelo, Bustos se mostró firme: “Esto no me perjudica, todo lo contrario: pone en evidencia quién es quién”. Su objetivo, dijo, es “desenmascarar a los que usan la política para hacer negocios”.

También destacó el apoyo recibido dentro y fuera del partido: “Hasta los más alejados ideológicamente me respaldaron. Los militantes que me conocen saben quién soy. Esta interna no debe definirse por el dedo de Treffinger, sino por los votos”.

Finalmente, reafirmó su compromiso político: “Voy a seguir hasta el último día haciendo lo que creo que tengo que hacer”. Y aseguró que “todavía hay tiempo para inscribir la interna, aunque él diga lo contrario”.

Fuente: Diario Jornada