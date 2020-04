Ricardo Darín: “Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelot…”

El actor pasa la cuarentena con su familia en su casa de Buenos Aires.

Ricardo Darín está cumpliendo su cuarentena en su casa de Buenos Aires y habló con TN para dejar sus sensaciones.

“Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelot…” , dijo el actor.

«Sí, claro que tengo miedo. Siento infinidad de cosas. La incertidumbre es muy fuerte. Si te ponés a pensar, no quiero sonar pesimista, pero vivimos todos los días momentos de duelo. Hoy es un día muy triste, murieron 14 personas», admitió Darín.

«Es una tragedia episódica lo que está pasando. Yo entiendo que los medios no pueden entrar al plano emocional y destaco el trabajo que están haciendo porque uno se informa gracias a ustedes. Pero a mí me asusta la numerología de todo este asunto: que hoy son 14, ayer 5, y mañana cuántos serán… Nos olvidamos que todo eso tiene nombre y apellido, familias detrás, que están sufriendo muchísimo. Eso me preocupa, me angustia y me entristece», señaló Ricardo.

«El aislamiento es un privilegio», resumió. Y agregó: «Si te podés quedar en tu casa y aguantar este tsunami sin la necesidad de salir a la calle para darle de comer a tu familia, sos un privilegiado. Y hay mucha gente que no está en esa situación».