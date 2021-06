Se sorteó el fixture del torneo de Primera División: el Superclásico se jugará el 3 de octubre

El segundo certamen del año tendrá un formato de «todos contra todos» y no habrá descensos. Boca arranca con Unión y River con Colón.

Luego de dos torneos con formato de Copa, el campeonato volverá a disputarse como una liga de 25 fechas que se desarrollará entre el 16 de julio y el 12 de diciembre.

El calendario tiene fechas con partidos entre semana y no se suspenderán duelos por las ventanas FIFA que deberá afrontar la Selección argentina por las Eliminatorias.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol:

Unión vs. Boca

Central Córdoba vs. Banfield

Arsenal vs. San Lorenzo

Newell’s vs. Talleres

Independiente vs. Argentinos Jrs.

Sarmiento vs. Estudiantes

Aldosivi vs. Patronato

Gimnasia vs. Platense

Vélez vs. Racing

Godoy Cruz vs. Rosario Central

Huracán vs Defensa y Justicia

Lanús vs Atlético Tucumán

River vs. Colón

El Superclásico se jugará el 3 de octubre

Los primeros abrir la nueva instancia de clásicos serán Independiente y Racing, en la fecha 5. Luego, Newell’s – Central (fecha 7), Lanús – Banfield (fecha 16), Huracán – San Lorenzo (fecha 18), Gimnasia – Estudiantes (fecha 24) y Unión – Colón (fecha 25).

Boca y River se medirán el 3 de octubre en el Monumental, por la fecha 14.

Los clásicos, con localías invertidas

Tomando como referencia el último torneo local, se decidió que los clásicos inviertan localías respecto de sus anteriores partidos. Así, el cruce entre Independiente y Racing será en el Libertadores de América; Huracán volverá al Tomás Adolfo Ducó para enfrentar a San Lorenzo; Newell’s y Rosario Central se verán las caras en el Marcelo Bielsa; Lanus y Banfield, en la Fortaleza; Gimnasia y Estudiantes se medirán en el Juan Carmelo Zerillo y Unión y Colón, en la cancha del Tatengue.

Cómo será la clasificación a las copas internacionales en el nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol

El campeón del torneo de la Liga Profesional de Fútbol ganará su pasaje a la Copa Libertadores 2022. Debido a que la Argentina tiene seis lugares, Colón ya tiene su plaza por ganar la Copa Liga Profesional y el equipo que levante la Copa Argentina se llevará otro cupo.

Los últimos tres lugares se fijarán por los tres primeros equipos de la tabla general anual. Allí se acumularán los puntos logrados en los 13 partidos de la fase de grupos de la Copa Liga Profesional y el próximo torneo que elevará ese número a un total de 38 encuentros. El tercer club que complete el podio accederá al repechaje del torneo continental.

Además, para la Copa Sudamericana 2022 también habrá seis equipos y Banfield cuenta con su lugar asegurado luego de ganar la final de la Copa Diego Maradona a Vélez mientras que los cinco restantes saldrán de esa tabla anual. De repetirse el equipo que ya está clasificado, le dejará su lugar a la siguiente institución.

Vuelven los promedios a la Liga Profesional, pero no habrán descensos

Así como sucedió en la Copa Liga Profesional, el nuevo torneo no contará con descensos, aunque los puntos sí se tendrán en cuenta a los efectos de los promedios. Éstos últimos definirán a los equipos que quedarán relegados recién al final de 2022. Eso sí, los puntos que se sumaron en la Copa Diego Maradona no serán tenidos en cuenta.

El nuevo torneo de la Liga Profesional, con un retorno al formato tradicional

Después de lo que fue el último campeonato local, que contó con el sistema de división por zonas y playoffs para conocer al campeón, la idea es regresar a las fuentes y emplear el conocido sistema de liga y todos contra todos.

Así, atrás quedarán las zonas y los playoffs para dar lugar al tradicional sistema de una rueda de 25 fechas, muy similar a lo que fue la última Superliga, en la temporada 2019/20.

En cuanto al inicio del torneo, se espera que sea el 16 de julio, con la Copa América 2021 ya finalizada y justo antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su finalización, en tanto, será en diciembre, por lo que tendrá algunas fechas entre semana para terminar a tiempo.