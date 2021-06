Madryn | Escuela sin sus docentes: Se niegan a la presencialidad por falta de calefacción y un edificio que “se viene abajo”

Se trata de la escuela 750 “Esta escuela no está en condiciones de ser habitada por estudiantes ni personal porque no tenemos calefacción” denunciaron los educadores.

Una vez más el plantel docente de la Escuela Nº 750 volvió a expresarse por la falta de calefacción y las falencias del establecimiento escolar de Puerto Madryn. Se cerró el sector administrativo por los riesgos que presenta, además de colocar caloramas en las aulas, aunque no en todas. El Ministerio de Educación se comunicó con la directora para decirle que ayer debía convocar al ciclo básico para comenzar con la presencialidad. Esto fue descartado por el equipo docente debido a los problemas estructurales y lo irresuelto del tema de la caldera que comenzó en el 2016 y no tuvo solución.

“Esta escuela no está en condiciones de ser habitada por estudiantes ni personal porque no tenemos calefacción. Manifiestan que las aulas que deben ser ocupadas por los estudiantes tienen calefacción, pero el resto no y debemos venir en esas condiciones”, denunciaron los educadores.

La directora concurre a la escuela para poder brindar las respuestas que la comunidad educativa tiene y lo hace “emponchada y con su propio caloventor” expresaron los educadores para graficar el contexto de la histórica escuela.

Esto se replica para el personal docente que debe resolver algún tema con un alumno y que debe concurrir a la escuela sin calefacción. “Como colectivo de la escuela no vamos a aceptar venir a trabajar en estas condiciones. Se está viniendo abajo y el Ministerio no está haciendo nada por repararla” denunció el equipo docente. “Hace un decidimos como colectivo de no venir. Realizamos las notas respectivas y hoy la escuela igual porque nadie vino a hacer nada y pretenden que vengamos a trabajar en esas condiciones. Los docentes no vamos a venir a trabajar, sino que lo hacemos desde nuestros hogares con nuestras computadoras, celulares porque trabajamos mucho”.

El malestar es mayor porque el equipo docente concluyó que Educación “la lectura que hace es que no queremos trabajar. Que venga un funcionario a decirnos en la cara que no queremos trabajar y que vengan un rato a ver cómo estamos trabajando y cómo está la escuela”.

“Necesitamos que dimensionen la gravedad en la que estamos. Es la primera escuela secundario de Madryn y se vino abajo. Nadie está haciendo nada para poder recuperarla”.