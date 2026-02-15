Se viene la la 48ª Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón

Será del 19 al 22 de febrero, contará con la participación de Nonpalidece, La Beriso y Emanero.



La 48ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo tendrá lugar en El Bolsón del 19 al 22 de febrero de 2026, convocando a vecinos de Bariloche y de toda la región. La celebración fue presentada oficialmente por el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien invitó especialmente a la comunidad barilochense a sumarse a esta emblemática fiesta de la Comarca Andina.

El lanzamiento formal se realizó durante un encuentro en el que participaron autoridades locales de ambas localidades, destacando que la fiesta representa no solo la cosecha del lúpulo, sino también un símbolo de la identidad rionegrina. En este sentido, se alentó a cruzar el Puente del Río Villegas para ser parte de la experiencia.

Desde la organización, se remarcó el objetivo de fortalecer el turismo regional, entendiendo que el crecimiento de cada localidad impacta positivamente en la otra, en un modelo de integración que comparte paisaje, producción y proyección conjunta. En esa línea, Pogliano agradeció el apoyo y la colaboración del intendente de Bariloche, Walter Cortés, subrayando “la predisposición y el acompañamiento institucional para realizar la presentación”.

Tras la conferencia, Pogliano fue recibido en el Centro Cívico de Bariloche por el Ejecutivo municipal, junto al presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, y el colaborador Antonio Zidar, en un encuentro orientado a profundizar la cooperación entre ambas ciudades.

La programación del evento incluirá una grilla de alcance nacional con destacados artistas. El viernes 20 de febrero se presentará la banda Nonpalidece, liderada por Néstor Ramljak, que interpretará clásicos como “La Flor”. El sábado 21 será el turno de La Beriso, con la voz de Rolo Sartorio, y el domingo 22 cerrará Emanero con temas emblemáticos como “Bandido” y “Adicto”.

Además del escenario principal, la fiesta ofrecerá puestos gastronómicos y degustaciones de productos locales, poniendo en valor el lúpulo de la región como un eje clave de la identidad productiva compartida entre barilochenses y bolsoneses.

El Escenario Regional contará con la participación de músicos y artistas locales, con el propósito de fortalecer el arte rionegrino y las expresiones culturales propias de la Comarca Andina. También se mantendrá la tradicional Feria de Artesanos, que complementa la propuesta artística y productiva durante los cuatro días de la fiesta.