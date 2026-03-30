Sube el precio de la nafta y preocupa el impacto

El precio del litro no frena y cada vez es más complicado llenar el tanque de combustible.

El precio del petróleo sigue en ascenso al ritmo del conflicto bélico en Medio Oriente y hace subir el precio de la nafta en Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el impacto de la guerra alcanza hasta Argentina e impacta de lleno en el bolsillo de los usuarios. Es que la escalada del petróleo hizo trepar un 20% el precio del litro de nafta, desequilibrando la economía de bolsillo de los argentinos.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta hoy en Argentina?

Con la guerra en plan de seguir su curso, los precios en los surtidores cambian constantemente y el litro de nafta superó los $2.000 en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta forma, llenar el tanque es cada día más difícil y alcanzó la barrera de los $100.000 en uno de 50 litros.