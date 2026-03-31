Tapia desafía al Gobierno y cierra paritaria por encima de la pauta establecida

Firmó con UTEDyC un aumento de 12,5% para el cuatrimestre marzo junio.

En plena escalada judicial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desafía al Gobierno nacional al firmar una paritaria con UTEDyC por encima del tope de 2% que pretende el Ministerio de Economía.

El alza para el cuatrimestre marzo junio es de 12,5% distribuido de la siguiente manera: 3,5% en marzo, 3,5% en abril, 3% en mayo, 2% en junio.

Los incrementos son acumulativos, según la información que publicó el gremio y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno pretende que los aumentos salariales no superen el 2% mensual como forma de alinear esta variable al resto de la macro economía, aunque claramente significa una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.

Ahora queda observar la posición de la Secretaría de Trabajo que puede poner trabas para la homologación.

La pauta alcanza a los trabajadores incluidos en los tres convenios colectivos que regulan la actividad en la AFA.

Fuente: Agencia NA