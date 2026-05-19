Torres afirmó que Chubut acordó “la paritaria más alta del país”

El gobernador aseguró que el aumento salarial para docentes y auxiliares busca garantizar recomposición salarial sin comprometer las cuentas provinciales.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que la provincia acordó «la paritaria más alta del país» y defendió la decisión de cerrar la negociación salarial con docentes y auxiliares, en un contexto económico complejo.

En declaraciones a RadioConVos, Torres explicó que aunque reconocen que «el salario no alcanza» y que hubo movilizaciones, no se registraron cuatro semanas de paro. Para el mandatario, el aumento debe ser sostenible en el tiempo para evitar «la peor tragedia educativa» que vivió la provincia en años anteriores.

«La decisión fue tomada de manera responsable para no repetir lo que pasó en gobiernos anteriores, donde se firmaron acuerdos paritarios que no se podían cumplir. Eso generó que en apenas seis años la educación prácticamente haya tenido solo dos años de clases», señaló el gobernador.

Torres destacó que la recomposición salarial acordada busca un equilibrio fiscal: «Es entrar en un esquema de recomposición salarial sostenible en el tiempo». Además, subrayó que la educación en Chubut representa más del 40% del presupuesto provincial, una cifra que supera la media nacional.

El gobernador también aclaró que algunas provincias no otorgaron aumentos salariales por dificultades fiscales, y afirmó: «Bajo ningún punto de vista voy a hacer lo que hicieron gobiernos anteriores; no voy a hacer cualquier cosa ni decir cualquier cosa».

Sobre las protestas docentes, Torres destacó que «siempre fueron pacíficas» y que ha mantenido reuniones con numerosos docentes. Además, adelantó que el próximo lunes habrá un nuevo encuentro para evaluar la posibilidad de incrementar el monto garantizado en el acuerdo salarial.