Trelew | Maderna: Paulino Gómez “estigmatizó a una ciudad y ahora corta el teléfono”

El Intendente de Trelew lamentó las declaraciones del Director de Seguridad de la Policía pero sostuvo que “no es el primer dicho descartado de esta persona”, señalando que la Seguridad “es competencia de la Provincia”. Replicó que “si no pueden avanzar en esas cuestiones, no es problema nuestro”, sentenciando que “la gente quiere actuación, no show” y subrayó que el robo el Municipio “ocurrió a una cuadra de la Unidad Regional”.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, se refirió este viernes a las declaraciones del Director de Seguridad de la Policía del Chubut, Paulino Gómez, que calificó al Pueblo de Luis como “semillero de delincuentes”.

En este sentido, el Intendente lamentó que haya “estigmatizado” a la ciudad, ya que “es complejo estigmatizar a una ciudad, la verdad no sé porque se dio desde ese lugar”, en referencia a que las declaraciones fueron esgrimidas por un integrante de la cúpula de la Policía.

En esta línea, sentenció que “nosotros tenemos madurez y somos serios cuando nos expresamos -considerando llamativo que lo expresado sea- el pensamiento de alguien de la cúpula”, a lo que sentenció: “La gente quiere actuación, no show”.

Ante esto, Maderna replico que “cada uno tiene su competencia. Algunos tienen la competencia de la Seguridad y a nosotros nos compete la administración a de la Ciudad”, avalando las declaraciones del Secretario de Gobierno, Federico Ruffa.

Sentenció así que “la competencia exclusiva de la Seguridad es del Gobierno de la Provincia del Chubut”, señalando también que “no es el primer dicho descartado de esta persona, pero lo dejo a su criterio”.

El mandatario local reconoció que se buscó entablar diálogo con Gómez pero “le corta el teléfono al Secretario de Gobierno, así que veo que no hay voluntad de reunirse por parte de esta persona”.

“Nosotros siempre tenemos el teléfono abierto y estamos a disposición. Pero estigmatiza, porque si hablamos de semillero, hablamos de jóvenes y todas las semanas firmamos convenios para que se capaciten, esa es nuestra función”, disparó.

En este tono, sentenció que “yo podría hacer muchísimas consideraciones pero tengo que ser respetuoso y poner paños fríos”.

Maderna advirtió que “tenemos que avanzar en la prevención. La Constitución del Chubut establece, la Seguridad es responsabilidad del Provincia pero hay una contradicción permanente. Entiendo el estado de nerviosismo y el momento particular de una persona, pero si no pueden avanzar en esas cuestiones, no es problema nuestro”, agregó.

Insistió en que “nosotros seguimos colaborando y trabajando. (Paulino Gómez) es una persona dentro de una Fuerza, pero las personas estamos de paso”.

“Lo escuché y la verdad estamos en otra sintonía, tratamos de estar a disposición y que se esclarezca el hecho de la Municipalidad, que dicho sea de paso ocurrió a una cuadra de la Unidad Regional”, acotó.

“Yo me remito a los hechos, se lo convocó y no ha podido atender”, cerró.