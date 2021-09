Trelew | Sin cirugías y sin turnos por un paro en Salud

Trabajadores del Hospital de Trelew iniciaron un paro de 120 horas. Por eso solamente se atenderán servicios de guardia y las urgencias.

Personal del Hospital Zonal de Trelew comenzó ayer con 120 horas de paro en reclamo a la actualización del pago de sus haberes. Se enmarca en el plan de lucha que hace varios meses que vienen llevando a cabo y “la falta de respuesta del Gobierno Provincial” dijo Noelia Domenez, delegada del Sindicato de la Salud Pública. “Pedimos el pago de la deuda 2019 que se viene arrastrando y no tiene respuesta y una recomposición salarial porque a esta altura del año los sueldos vienen siendo afectados por la inflación y es difícil seguir así”.

La gremialista remarcó que “el acatamiento es bastante fuerte. El Valle en general también. Es el primer día pero con el paso del tiempo se van agregando. En el Hospital de Trelew algunas áreas funcionan y otras no. Nosotros nos ponemos a disposición de todos los directoras y directores de la provincia para garantizar las guardias esenciales”, sostuvo.

Domenez deslizó que “estamos convocando para una jornada de protesta y movilización en Rawson el día miércoles (mañana) donde se sumará judiciales y docentes. Por ahora es movilización y concentración en el Ministerio de Salud”.

Respecto a las medidas a tomar en caso de no ser escuchados, dijo la sindicalista que “llegamos a un punto en el que el Gobierno no solo no nos escucha sino que nos ataca mediáticamente. Creemos que es una provocación constante hacia los trabajadores y trabajadores de la Salud, esa es la realidad. Está a la vista que fue el sector más postergado. De ahora en más veremos qué decisión tomar”.

Turnos y cirugías

Por el paro de Salud suspendieron turnos y cirugías programadas en el Hospital de Trelew. Mientras dure la medida de fuerza sólo funcionarán servicios de guardia y se atenderán urgencias. Por otro lado, ya colocan la segunda dosis de Sputnik a quienes se vacunaron hasta el 31 de mayo.

Así lo confirmó el director del Área Programática Trelew, Eduardo Ramírez, quien se refirió a la medida de fuerza que se lleva adelante en los hospitales chubutenses. “Todo lo que sea asistencia de guardia y atención esencial se está realizando. Lo que está en déficit por el paro es todo lo que estaba programado. Es decir los turnos con especialidades y consultas. Está garantizada la atención de urgencia”, señaló con relación al funcionamiento del Hospital Zonal “Adolfo Margara” de Trelew.

Con respecto a la vacunación indicó que ya se coloca la segunda dosis de Sputnik a quienes se vacunaron hasta el 31 de mayo. “Los que se vacunaron con el componente 1 hasta el 31 de mayo, pueden concurrir al Gimnasio Municipal N° 1 de Trelew para recibir el componente 2 de Sputnik o la combinación con Moderna”.

“Todos los que se vacunaron con AstraZeneca y pasaron las 8 semanas, que es hasta finales de junio, pueden completar sus esquemas en los puntos fijos de vacunación de la ciudad”, agregó.

Con respecto a las elecciones del domingo 12 de septiembre, el médico resaltó que las personas con coronavirus no deben votar.

Al ser consultado sobre la presencialidad en las escuelas y los protocolos aplicados, dijo Ramirez que “todos esperábamos la presencialidad de los chicos en las escuelas. Esperamos que esto no cambie nuestra situación epidemiológica. Se deben respetar los protocolos. Para los adolescentes estamos esperando la llegada de las vacunas Pfizer”, concluyó.