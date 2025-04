Wanda Nara: «Mis cinco hijos quieren ver a Mauro, a pesar de todo»

La conductora relizó declaraciones a la prensa al salir de una audiencia por la causa de violencia.

Wanda Nara se presentó en la Fiscalía de Tigre para una audiencia relacionada a la causa que se originó a raíz de un informe de sus hijos, en el cual quedó expresado que uno de sus hijos varones fue violentado por Mauro Icardi.

Al salir de la audiencia, la mediática habló con la prensa y aseguró que sus hijos tienen deseos de reencontrarse con el futbolista: «Estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que dijo la abogada Lara Piro lo tomé mal, pero no tengo nada que decir de ella, su cliente me conoce y me parece una falta de respeto hablar así de la madre de sus hijos».

Sobre la revinculación, aseguró que tiene deseos que pueda hacerse efectiva, después del escándalo en el Chateu, en el que finalmente sus hijas se quedaron en su casa: «Hoy es mi prioridad porque sé que es importante para las nenas».

«No fue por culpa mía, no decidí yo el alejamiento. La Justicia decide los tiempos adecuados para las chicas. Lo quieren ver los cinco chicos a Mauro, a pesar de todo. Yo como mamá voy a hacer que eso suceda, el tiempo cura todo», expresó la conductora.

En cuanto a su trabajo y la posibilidad de que le cierren sus redes sociales, Wanda dijo que está «trabajando normal, con mis redes como siempre, nunca me pasó plata. Es una injusticia, nunca había escuchado de ningún famoso un fallo así. Mi incumplimiento fue avisado».