8M: arte con sentido, estudiantes de Trevelin intervinieron el Juzgado de Familia de Puerto Madryn

Realizaron un mural comunitario para humanizar el espacio judicial y promover un mensaje de cuidado, derechos y reflexión social.

Un grupo de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural de Trevelin viajó hasta la ciudad de Puerto Madryn para dejar una huella colectiva en el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. A través de un mural comunitario, buscaron humanizar el espacio judicial y convertirlo en un punto de encuentro y reflexión.

La propuesta surgió como una iniciativa académica de la Tecnicatura Superior en Gestión Cultural del Instituto de Estudios Superiores N° 818 “Marta Sottile” de Trevelin. Lo que comenzó como un proyecto educativo se transformó en un puente cultural entre la cordillera y la costa. Estudiantes de tercer año, acompañadas por sus docentes, se trasladaron hasta Puerto Madryn para realizar una intervención artística que rompe con la imagen tradicional de las instituciones.

El lugar elegido para la obra fue un muro del Juzgado de Familia de Puerto Madryn. La intención, lejos de ser meramente decorativa, fue generar un diálogo entre el arte comunitario y un espacio que suele estar vinculado a procesos judiciales y sociales complejos.

Un mensaje de cuidado y justicia

Katia Sarsa Williams y María Silvina Ocampo, estudiantes responsables de llevar adelante la propuesta, trabajaron bajo la premisa de que el arte puede ser un motor de cambio. El mural, realizado en el marco del 8M, no se centra en la violencia, sino que propone una estética vinculada al cuidado, la ternura, la sororidad y la transformación social.

La intervención se planteó también como una forma de resignificar el acceso a la justicia, buscando que el Juzgado sea percibido como un espacio de protección y garantía de derechos.

El valor del trabajo colectivo

Una de las características principales de esta intervención fue su carácter comunitario. La obra es el resultado de un trabajo conjunto que sumó la participación de integrantes del Poder Judicial, organizaciones sociales y vecinos de la comunidad que se acercaron a colaborar durante las jornadas de pintura.

El objetivo fue que el mural no se convierta en un símbolo distante o inaccesible, sino en un recurso cercano y representativo para la comunidad.

Más que una intervención artística

Para las futuras gestoras culturales, esta experiencia forma parte de un proceso que vienen desarrollando desde 2024 en distintos puntos de la provincia, promoviendo proyectos culturales con perspectiva de género y derechos.

Con esta intervención, el Juzgado de Familia de Puerto Madryn deja de ser solo un edificio administrativo y pasa a incorporar una expresión artística que invita a la memoria, la reflexión y el encuentro comunitario, demostrando que la gestión cultural puede generar transformaciones cuando se articula con el territorio.

Lugar: Juzgado de Familia de Puerto Madryn.

Fecha de ejecución: del 27 de febrero al 9 de marzo.

Responsables: Instituto de Formación Docente “Marta Sottile”.

Equipo: Katia Sarsa Williams y María Silvina Ocampo (estudiantes de 3° año de Gestión Cultural).

Docentes: Lic. Andrés Jorgensen y Lic. Estefanía Feliz.

Enlace institucional: Dra. Camila Banfi Saavedra.