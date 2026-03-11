Grave ataque de perros deja importantes pérdidas en chacras de El Maitén

Productores de La Rinconada de Liempi denuncian la muerte de ovejas y carneros tras el ataque de perros sueltos.

Vecinos del sector La Rinconada de Liempi, en El Maitén, denunciaron un violento ataque de perros que provocó la muerte de varias ovejas y carneros durante las últimas horas. El hecho generó fuerte preocupación entre las familias rurales, que dependen del ganado como parte esencial de su sustento.

Según relataron los pobladores, al menos dos perros ingresaron a los corrales y atacaron a los animales, provocando importantes pérdidas económicas y productivas. La situación afectó a vecinos de los sectores Azócar y Liempi, quienes también se vieron perjudicados por la presencia de animales sueltos.

“Fue muy grande la pérdida”, expresaron los damnificados, quienes lograron captar una imagen de uno de los perros a la distancia. Por ello solicitaron a la comunidad que, si alguien reconoce al animal o tiene información sobre sus dueños, se comunique con los vecinos del lugar.

Los pobladores remarcaron la necesidad de reforzar la tenencia responsable de mascotas, ya que este tipo de ataques causa daños profundos en pequeños productores. Mientras tanto, continúan en alerta y piden colaboración para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.

Fuente: FM Impacto.