Alerta de estafa telefónica en Lago Puelo

La Secretaría de Turismo del Municipio de Lago Puelo, advirtió sobre un fraude por WhatsApp dirigidos a prestadores turísticos.

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Lago Puelo se emitió un comunicado para alertar a los prestadores turísticos sobre una estafa telefónica que utiliza WhatsApp para contactar falsamente en nombre de la entidad.

El número oficial de la Oficina de Informes Turísticos es +54 9 2944 12 95 25, y desde la Secretaría aclararon que no están enviando invitaciones a grupos ni solicitando datos personales a través de la aplicación de mensajería. Sin embargo, se detectaron llamadas provenientes del número +54 9 226 766 38 83, vinculado a una modalidad de fraude.

Ante esta situación, se insta a los prestadores a no responder a las llamadas o mensajes de este número, a no unirse a grupos mediante códigos enviados por desconocidos y, sobre todo, a no proporcionar datos personales que puedan ser utilizados con fines fraudulentos.

La Secretaría reitera la importancia de estar atentos a estas prácticas y recuerda que cualquier consulta debe ser canalizada a través de los medios oficiales de la Municipalidad.