Alerta en Esquel y Trevelin por estafas telefónicas

Desde la Cooperativa 16 de Octubre advierten a los usuarios tras haberse detectado una serie de estafas telefónicas perpetradas por individuos que se hacen pasar por personal de la entidad.

La vocera de la cooperativa, Sol Ferrada, ha advertido que estafadores están contactando a los usuarios bajo falsos pretextos para engañarlos y hacer que ingresen a enlaces maliciosos o realicen transferencias a cuentas fraudulentas.

«Lamentablemente, usuarios tanto de Esquel como de Trevelin están recibiendo llamadas que son estafas», señaló Ferrada, subrayando que la Cooperativa no realiza este tipo de contactos ni solicita acciones urgentes a través de llamadas telefónicas. «La Coop no va a pedir que se ingrese a ningún link, no va a pedir ningún tipo de transferencia», aseguró.

Ferrada explicó que las comunicaciones oficiales de la Cooperativa se realizan únicamente a través de personal administrativo durante el horario laboral regular, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Cualquier corte de energía por deuda se realiza temprano en la mañana para permitir que los usuarios puedan regularizar su situación visitando las oficinas de atención al usuario.

Para verificar la autenticidad de cualquier comunicación recibida, Ferrada aconsejó a los usuarios que utilicen los números de contacto oficialmente publicados en las redes sociales y la página web de la Cooperativa. «Siempre lo mejor es llamar o acercarse a la Cooperativa», enfatizó.

La vocera también destacó la disponibilidad de números de WhatsApp oficiales donde se puede consultar información o confirmar la legitimidad de cualquier contacto recibido. «Desconfíen de las llamadas donde les piden que tomen decisiones de manera urgente», advirtió Ferrada, recordando casos recientes donde usuarios fueron estafados bajo la falsa pretensión de estar en contacto con personal de la Cooperativa.

En uno de los casos más recientes, una estafa fue frustrada gracias a la precaución de una usuaria que reconoció el nombre de un supuesto empleado de la Cooperativa como sospechoso. «Siempre es recomendable cortar la llamada y verificar la información antes de realizar cualquier acción, especialmente si involucra dinero o ingreso a enlaces sospechosos», concluyó Ferrada.