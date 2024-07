Chano reveló cómo lo ayudó Tini durante su última internación

El cantante publicó un posteo en su cuenta de X, donde mencionó a Tini. Ante las preguntas de los fans, dio más detalles. ¿Se viene un tema juntos?

El cantante Chano Moreno Charpentier reveló en las últimas horas que Tini Stoessel lo ayudó a recuperarse durante su último episodio de salud mental que derivó en una internación. Su comentario generó amplias repercusiones en las redes sociales, tras darle semejante importancia a la creadora del álbum ‘Un mechón de pelo’.

En su cuenta de X, el artista sorprendió con una publicación en la que escribió: «Porfa miénteme y haz lo que tú quieras conmigo». Esas palabras resultaron un guiño para Tini Stoessel, ya que pertenecen a la letra del tema ‘Miénteme’, lanzado junto a María Becerra en 2021.

El posteo consiguió cerca de un millón de visualizaciones y, tal como se esperaba, los fans le preguntaron si iban a realizar un tema juntos o compartirlo. Sin embargo, las palabras de Chano nada tenían que ver con esa posibilidad y el propio cantante se encargó de aclararlo.

«No. Solamente recordé un momento muy lindo de cuando estuve internado después del episodio que ustedes ya saben», contó en respuesta a la pregunta de un usuario de X. «Había un enfermero que me ponía música y siempre bailábamos esa canción. Ayer me sentí muy vivo y me acordé de esa vez que resucité», destacó.

No es la primera vez que el artista habla de su salud en las redes sociales. El 1º de enero, hizo un vivo de Instagram con sus seguidores para acompañar a quienes estuvieron solos en sus casas. «Yo quiero vivir y quiero ser feliz. Y quiero este sentirme completo y a veces no puedo», confesó en aquel momento.

«Desde chico que tengo los problemas que tengo con adicciones, con sentir, con ansiedad, con sentir que no pertenezco a ningún lado, que no me siento parte de nada, que la vida no me cierra, que el chiste no es tan gracioso, que mi novia no es tan linda. Pero aprendí a salir adelante», reconoció el cantante.

Después de conectar con más de 600.000 seguidores, el artista hizo su balance de 2023 y recordó los shows junto a Tan Biónica: «Este año tuvo de todo. Estuve en lo más bajo del pozo, hasta el día que pude salir a flote, volver a Lollapalooza, invitar a mis amigos a que suban a mi show y decir ‘en cinco minutos va a volver Tan Biónica’. No me voy a olvidar nunca de cuando dije eso. No me voy a olvidar nunca”.

“Yo soñaba alguna vez volver con Tan Biónica, pero estos cinco estadios llenos, tocar en River. El sueño de todo músico argentino es tocar en River. O sea, no sólo hicimos River, hicimos cinco estadios más. No entiendo. No entiendo cómo pasó todo eso. Cuando estaba tocando ‘La Melodía de Dios’ en River decía: ‘no, no, esto está terminando, no, no puede ser, no puede ser, ¿cómo pasó tan rápido?’. Y bueno. Es así. Las cosas de la vida pasan a esa velocidad”, resumió Chano.