Checho Batista recordó su paso por China y habló de la sopa de murciélago

El campeón del mundo con la Selección hizo un repaso de sus vivencias en el fútbol.

A los 57 años, Sergio Daniel Batista las vivió casi todas cerca de una pelota. El Checho le dio mucho al fútbol y el fútbol le dio mucho al Checho, lo llevó a recorrer el mundo, a tener trato cotidiano con los más grandes y a vivir en lugares desde donde brotan anécdotas, alguna de ellas de actualidad concreta por el maldito coronavirus​.

En China, el Checho dirigió al Shanghai Shenhua entre el 2012 y el 2014. «Volvería a dirigir en China porque la pasé excelente. No probé la sopa de murciélagos que fue lo que aparentemente generó al coronavirus. A mí no me sorprende que exista porque comen muchos animales y yo una vez comí carne de caballo sin saber… Quería matar al que me la dio aunque no estaba fea, era dulzona. En Shanghai viví en un departamento que valía cinco millones de dólares».