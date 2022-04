Chubut | Castro habló de la impronta que busca darle al ministerio de seguridad y se diferenció de sus antecesores

El ministro de Seguridad de la provincia, realizó un balance de sus días al frente del ministerio.

El ministro de seguridad de la provincia, Miguel Castro, brindó detalles de su gestión al frente del ministerio de seguridad. Al respecto manifestó “Arrancamos bien, con mucha actividad en este ministerio que no tiene tiempos muertos, donde hay actividad permanente y que requiere gestionar todos los días desde la coordinación de las políticas de seguridad con el gobernador y con la implementación con la policía. Pero también todo lo que implica la gestión para dotar de los elementos a la policía y el trabajo coordinado con los municipios para aplicar las gestiones”.

Castro además habló de su función, diferenciándose de los ministros que ocuparon el cargo antes de su llegada “ Yo creo que, con el respeto que me merecen mis antecesores, no es la función del ministro están en los procedimientos ni los allanamientos porque incluso puede generar alguna nulidad en los procedimientos. Hay que cuidar el trabajo de los policías y no por protagonismo poner en riesgo el trabajo. El Ministro tiene que trabajar en la coordinación de la actividad y acompañar a la policía desde la gestión. El ministro tiene múltiples funciones pero no operativas. Uno puede acompañar y estar con un fuerte acompañamiento ni siquiera desde el escritorio sino haciendo lo que hay que hacer”.

En ese orden aseguró “Yo por ejemplo tengo que saber qué está pasando en todas las comisarías para saber que tenemos que solucionar y no estar en los procedimientos. Seguramente van a haber, en el tiempo, caídas de los procedimientos por la presencia de ministros o alguna persona externa del ministerio. No solo es la caída sino también la impronta que se le ha generado al ministerio. En particular hoy hace que el personal policial esté implicado en algunas causas y eso es grave porque la policía no solo hay que acompañarla sino apoyarla. A veces se hacen procedimientos con espectacularidad pero que definitivamente no están del todo dentro de la ley y eso termina afectando a la policía que es la responsable ante la ley”.

A su vez remarcó “La detención ciudadana la hace cualquier vecino pero no el ministro participando del operativo, eso no es legal. A la gente, en el principio le gustó la actitud de participar en los allanamientos, vio una actitud proactiva. Yo también soy proactivo, pero de ahí a participar en un procedimientos…imagínese cómo reaccionaría el policía ante un ataque que pudiera tener el ministro en un procedimiento donde se atacara a su jefe inmediato. La orden la da el juez y debe estar ajustada a la ley. La orden la ejecuta la policía y puede afectar a los policías que intervienen. Finalizó Castro.

Fuente: Radio El Chubut