Chubut | Hermida llega sin asesores al Ministerio de Familia y dará de baja los cargos políticos

Indicó que “es muy triste lo que ha pasado últimamente” dentro de la cartera. “Yo voy a trabajar con responsabilidad y la mayor honestidad”. Al mismo tiempo reconoció la necesidad de mejorar los controles en la gestión “para que estas cosas no vuelvan a suceder”.

Hoy a las 10 de la mañana está prevista la asunción como ministro de Familia de Gustavo Hermida. Será con una jura a puertas cerradas, según indicaron fuentes oficiales. Previo a asumir, el funcionario habló con el programa A Tiempo, que se emite por Cadena Tiempo (91.5).

Hechos de corrupción

En primer lugar, se refirió a los hechos de presunta corrupción cuando al área la conducía Cecilia Torres Otarola. “Es un dato no menor. Es muy triste lo que pasó últimamente en el Ministerio. Estarán todas las miradas puestas aquí, pero no es algo que me preocupe. Lo haré con honestidad y la mayor responsabilidad. Hay que ordenar lo que pasó. Está la justicia, por lo tanto hay que empezar a trabajar como debe ser el manejo de cualquier administración. Un Ministerio requiere más herramientas y trabajar en conjunto para que estas cosas que se están investigando no vuelven a suceder nunca más”.

La causa que hoy está avanzando en la que vincula a la exministra Torres Otarola por los asesores truchos. Al respecto, Hermida indicó que en primera instancia no contará con asesores permanentes. “Todos los cargos políticos no van a continuar. No sé cuántos asesores necesita este Ministerio. Yo llego solo y voy a tratar de armar un equipo de trabajo con la gente de planta del Ministerio, gente de mucha experiencia. Pienso apoyarme en ellos y les pediré que me ayuden”.

Sin asesores

En esa dirección, apuntó que “en un primer momento no tendré asesores. Si necesitamos asesoramiento en algún tema puntual, habrá que ver la modalidad de contratar ese servicio. Hay temas que uno desconoce y que tiene que haber gente técnica. No implica que tenga que ser un asesor permanente. La verdad que quiero apoyarme en la gente de planta, que saben y conocen. Luego si tenemos que recurrir a asesores externos, será materia de análisis”.

Normas de control

Respecto a las normas de control dentro del funcionamiento del Ministerio, Hermida remarcó que “me preocupa ver qué pasó y ver dónde fallaron los controles. Fallas que están a la vista, no sé si en contrataciones. La idea es rápidamente reunirme con los responsables de estas áreas para ver en qué podemos mejorar. A veces en el Estado las herramientas de control se sobrepasan. Hay que emprolijarlo y mejorarlo para que esto no vuelva a suceder”.