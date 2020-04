Intentó suicidarse la mujer aspirante a policía que denunció abuso durante el curso de ingreso a la Policía de Chubut

URGENTE:Chubut Desesperado pedido de ayuda de aspirante a policía."Soy Ana Ramírez, sufri violaciones cuando fui aspirante a agente de policía durante el año pasado, me balearon la casa hace tres semanas por denunciar al sargento a Adrian carranza"Así comienza este tristisimo relato , y continúa:"Apretaron a periodistas que me tomaron la nota , tengo todas las pruebas fehacientes"Necesito que un periodista de Telefe, de C5N de todos los programas grandes de nacion se comuniquen conmigo urgente por favor esto es muy grave , no quiero aparecer muerta , no quiero ser una más de la lista ""𝘿𝙚𝙘𝙞𝙙𝙞́ 𝙨𝙪𝙞𝙘𝙞𝙙𝙖𝙧𝙢𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙜𝙚𝙧 𝙖 𝙢𝙞 𝙝𝙞𝙟𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙨𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙞𝙜𝙪𝙧𝙡 𝙂𝙤́𝙢𝙚𝙯, 𝙟𝙚𝙛𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙘𝙞́𝙖 , 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙤𝙣𝙞 𝙦𝙪𝙚 𝙨𝙞𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚 𝙚𝙨𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙚𝙧𝙤𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙤"

