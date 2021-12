Chubut | Lloyd Jones adelantó que si se suspende la sesión “tenemos los diputados para una extraordinaria”

La diputada confirmó que este lunes se presenta el proyecto de derogación de la Ley de megaminería por parte del bloque “Chubut Unido”.



La diputada provincial Leila Lloyd Jones confirmó a Radio 3 que este lunes el bloque “Chubut Unido” presenta un proyecto de Ley de derogación de la Ley de megaminería aprobada el miércoles pasado.

Sobre la sesión del martes, Lloyd Jones manifestó a Radio 3 que “no tengo ninguna notificación, no hay nada” respecto a una suspensión de la misma.

“Todavía el 21 hay sesión ordinaria, ahí tenemos que estar para que se trate sobre tablas” el proyecto de derogación, enfatizando que “si se suspende, podemos llamar a extraordinaria”.

Sobre este punto, enfatizó que “tenemos los diputados para llamar a extraordinaria, no se puede llegar a Navidad con esta Ley vigente”, apuntó.

Lloyd Jones insistió en que la Ley “fue aprobada y promulgada de espaldas al pueblo”, y consideró que para derogarla “creemos que contaremos con algunos diputados más que van a acompañar”.

Sobre los hechos recientes, expresó que “no pude pasar esto, no estamos en dictadura, al pueblo no se lo reprime, se lo escucha y es lo que no hicieron”, anticipando un pedido de informes sobre la actuación policial.