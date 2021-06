Chubut | Massoni frente a los diputados reivindicó la actuación policial en Las Golondrinas “el resultado pudo haber sido peor”

El ministro de Seguridad expuso este martes ante los diputados en la Legislatura sobre el procedimiento que terminó en la muerte del vecino “Tino” Jhon en manos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). Massoni insistió en que la víctima disparó primero contra vecinos y después contra los propios efectivos. Sostuvo que todavía no está acreditado que tuviera trastornos psiquiátricos como lo reveló su familia. Y criticó que fallaron otras intervenciones previas. Los legisladores reclamaron un protocolo de actuación.



“Discutimos el funcionamiento de una de las instituciones más importantes de la Provincia como es la Policía, y creo que todo ciudadano se tiene que sacar las dudas de encima. Entonces podemos estar o no en contra, pero con el conocimiento pleno de lo que pasó en el lugar, yo no tengo nada para esconder, por eso doy la cara siempre”, argumentó Massoni.

“Leila Lloyd Jones, Mónica Sasso, Belén Basckov no querían que esté la prensa. Y me molestó que alguien hablara de un show mediático, aunque en realidad la información no es un show, es información”, sostuvo el ministro.

“Nosotros vinimos a informarles dentro de las posibilidades que nos da el marco de la causa por qué terminamos con este resultado trágico, porque el resultado es trágico”, admitió.

“Creo que la explicación fue dada, las preguntas me parecieron en su mayoría clarificadoras, aunque hubo apreciaciones personales con las que no coincido como la de la diputada Lloyd Jones que dijo que este hecho nos remontaba a las épocas más oscuras de nuestro país, estuvo muy bien la diputada Gabella que lo vivió en carne propia y le dijo que era una desconocimiento total de la historia”, reprochó.

“Lo menos que quiero hacer es que se politice una cuestión tan seria, acá tenemos un vecino de Chubut fallecido, justificado o no, es una persona fallecida, aunque teníamos que demostrar que los protocolos que se llevaron adelante por parte de Policía y el grupo especial fueron exactos”, aseveró.

“El resultado podría haber sido mucho peor, con policías muertos o heridos o más civiles muertos o heridos. Creo que la explicación fue suficiente”.

Sin embargo, Massoni reconoció que “vamos a seguir en el camino de establecer los protocolos, me hablaban de uno nacional para intervenir con personas que no estén dentro en su capacidad mental, aunque no habla de una persona que podría, de hecho en el expediente no hay certezas de que pudiera estuviera fuera de sus cabales. Sí estaba armada y le tiraba a la humanidad de los policías y los vecinos, era una persona de extrema peligrosidad y no podíamos tardar más en la actuación”.

“Esto se pudo haber evitado, y sí. Si intervenía antes la familia, los seres queridos, si le hubieran impedido tener armas a una persona que también era alcohólica, es más, los hijos estuvieron cuando empezó a dispararles a sus vecinos y sin embargo se fueron”, criticó el funcionario.

“Hay un montón de alternativas que no se tomaron, entonces no se puede decir que la Policía actuó mal cuando cumplió con todos los protocolos, aunque llegamos a este resultado, pero dentro de las posibilidades, había otras muchos peores”, aseguró Massoni.

“Creo que en la discusión y en el intercambio de opiniones podemos hacer una Provincia mejor y sobre todo generar normativas de acuerdo a la realidad que vivimos, por eso seguiremos en el camino de protocolizar todas las actuaciones policiales”, se comprometió.

“Mayor ejemplo que el que dimos que lo hizo el subjefe de Policía (Gómez Ocampo), sobre la detención de Mai Bustos, una situación similar, pero en la que no intervino el GEOP, sólo policías convencionales. Resultado: un policía muerto, otro herido con secuelas, un civil muerto y otro en sillas de ruedas, mientras Mai Busto se escapó a Chile y tuvimos ocho años para recapturarlo”, comparó.

“No tengo nada que recriminarles al GEOP, y mire que leo y releo el informe”, insistió Massoni.

“No coincido en nada con la mirada de algunos diputados, por ejemplo de Lloyd Jones. No me gustan que se haga política con la seguridad y menos cuando hay una persona muerta, yo vine a demostrar que usamos todas las herramientas que teníamos disponibles, incluso leímos el acta sobre la charla con el hijo al que se pidió que le sacara las armas. Y nos dijo que se iba a poner violento y se fue de la casa”, refrendó.

“Hablamos de que podría tener problemas psiquiátricos, lo que no lo tenemos acreditado, aunque la verdad que una persona que tirotea a los vecinos y a las policías podría tener un desequilibrio psiquiátrico. Ahora cuando se desencadenó todo, ¿es la Policía la que tiene que llevar un médico? Y si lo mata al médico, la intervención policial es lo último, antes debieron haber otras intervenciones que no hubieron”, recriminó.

“Había diputadas que querían dar la opinión al respecto, pero infundadas. Alguna dijo que se debió haber esperado un tiempo más, y de dónde sacó eso”, replicó.

La diputada Leyla Lloyd Jones había hecho hincapié en el fracaso de la mediación en el operativo: “si la resolución de este método es la muerte de un vecino, yo creo que fallaron todos los mecanismos, las mediaciones y los protocolos que hoy nos dijeron que no tenían. Se tendría que haber trabajado para que John no esté muerto como está ahora”.

“Yo sentí este procedimiento como de épocas de la dictadura. Desde la Democracia, los ciudadanos argentinos decidimos que la muerte de un vecino no puede ser el método de la resolución”, refrendó.

La radical Andrea Aguilera coincidió en que “hay un ciudadano de Chubut que está muerto, cualquier procedimiento que termina de esta manera es el peor final y es un fracaso. Además, se evidencia la falta de protocolos para poder atender este tipo de situaciones”.

“Hay una situación con todas las familias que vivieron los incendios y padecen stress-post traumático como consecuencia de la emergencia y desastre ígneo que azotó a la cordillera. No hay respuestas concretas del Estado ni contención psicológica a través de equipos que trabajen mancomunadamente”, denunció.

“Ha quedado al descubierto la falta de protocolos de actuación y no se puede responsabilizar a la familia. De ninguna manera, quienes padecen estos cuadros pueden terminar de esta manera. El ministerio de Seguridad tiene que definir protocolos y también hay responsabilidad de la Salud de la zona. Se necesitaban profesionales de la Salud para que atiendan desórdenes psíquicos”, completó.

Fuente: Radio 3