Chubut | Ricardo Sastre y su candidatura a gobernador: “Luque sería un buen candidato a vice”

Sastre habló de Sus proyectos, la gestión, la producción y la familia como ejes principales.

Dos períodos al frente de la municipalidad de Puerto Madryn y ahora completando el de vicegobernador, validan las pretensiones de Ricardo Sastre de ir por la gobernación.

En ese sentido el madrynense se refirió a sus aspiraciones “Hace mucho tiempo que vengo caminando con ese rumbo. Hemos manejado los tiempos como corresponden y llegó el momento de comenzar a decirlo con todas las palabras. Es mi intención y la de gente que me acompaña desde hace tiempo. Nadie me tuvo que convencer de nada. Es mi convicción. Y siempre mis convicciones trato de llevarlas adelante”.

En cuanto a la posibilidad de compartir una fórmula con el intendente de Comodoro Rivadavia, que hace poco tiempo se lanzó también como candidato a Gobernador, Sastre dejó en claro que “Luque está en condiciones de ser un buen vicegobernador en la fórmula. Sastre-Luque, ¿no suena bien?”

Sobre el encuentro de semanas atrás entre el gobernador Arcioni, Luque y él, aseguró que “Fue una reunión de compañeros, amigos. De políticos. Lo que se habló allí queda entre nosotros. No es bueno salir a contar cosas que se conversan en ese tipo de encuentros. Es lo que pienso, parte de mi conducta. Lo bueno es que hablamos. Tenemos bien claro como son las cosas. Se la resumo en una frase del Martín Fierro: “Si entre ellos se pelean…”

También se refirió a sus ideas para gobernar la provincia y destacó que “Lo primero es la gestión. Es la misión principal de un gobernante. No pasar ni un día sin gestionar. Porque de ello vienen los resultados. No hay que sentarse a mirarse el ombligo. Hay que golpear puertas, lograr lo que nosotros no podemos porque depende de otros. Como el gobierno nacional. Hay que aprender a golpear puertas. Pero no por el solo hecho de golpearlas. Hay que ir con proyectos, con cosas que tienen más que ver con la agenda de la gente que con la agenda de la política”.

Por último reflexionó “Nada es fácil en la vida. Lo que uno debe hacer es enfrentar todos los desafíos que se le presenten. Yo creo en la gente. Y siento que hay mucha gente que cree en mi. Entonces debo responder a esa confianza. Esto no ha sido algo que nació de un repollo, como se dice comúnmente. Hay un recorrido extenso y hay ganas de dar respuestas. De provocar que mucha gente vuelva a recuperar la fe en el futuro. A recuperar y hacer realidad sus sueños. De eso se trata”.