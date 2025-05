Chubut tendrá su propio instituto sobre ablación y donación de órganos

También se aprobaba la ampliación del área natural Punta Marqués y una campaña de combate del ciberdelito.

La sesión legislativa de este jueves no tuvo la trascendencia de los temas de la anterior, en la que se trató una batería de proyectos enviados por el Ejecutivo creando nuevas empresas estatales o aprobando la posibilidad de un nuevo endeudamiento. Sin embargo, se avanzó con un marco normativo vinculado con el ciberdelito y un proyecto que tiene que ver con la ablación y donación de órganos.

Uno de los proyectos aprobados este jueves, aunque sin acompañamiento del bloque opositor Arriba Chubut por considerar que no es más que una campaña de prevención que excede las atribuciones de la Oficina de Derechos del Consumidor, fue presentado por la legisladora radical María Andrea Aguilera. Se trata una iniciativa para establecer un marco normativo para la protección de los consumidores ante maniobras de estafas virtuales.

“Las estafas virtuales de están haciendo cada vez más frecuentes, ya no se limitan a casos aislados, sino que prácticamente convivimos con la posibilidad de ser víctimas de una estafa virtual, sea por promociones, por llamados telefónicos, por claves de correos electrónicos”, repasó Aguilera.

Por lo tanto, “esta legislación está pensada y dirigida precisamente hacia eso, no hacia combatir el flagelo una vez que se produjo, que en eso sí hay un gran trabajo del Ministerio Público Fiscal en la provincia en materia de ciberdelitos. Lo que busca este proyecto es anticiparse, poder brindarle al ciudadano herramientas que eviten que sea presa de una maniobra de estafa virtual”, explicó la diputada.

En cuanto a cómo se actuaría, será “con capacitación que va a tener que llevar adelante la autoridad de aplicación, con campañas de concientización intensas, pero además con una característica particular: en función del mapa del delito de lo que son las estafas virtuales, las campañas van a tener que ser geolocalizadas. Es decir, apuntar precisamente a atacar y a prevenir lo que está ocurriendo en esa zona particular y no en general, que a veces no tienen demasiado efecto”.

También se “establece un registro de promociones válidas, que también va a tener que llevar adelante la autoridad de aplicación y de sitios válidos, de manera tal que el usuario puede verificar con anterioridad si el lugar al que está ingresando es un lugar validado y debidamente acreditado ante la autoridad de aplicación”, argumentó Aguilera.

Ablación y donación de órganos

También tuvo tratamiento y acompañamiento unánime para su aprobación un proyecto presentado por la diputada oficialista Sandra Willatowski, para la creación del Programa Provincial CUCAI Chubut. El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) tiene como misión de garantizar el acceso al trasplante de órganos, tejidos y células, en línea con las políticas impulsadas por el INCUCAI a nivel nacional.

Además, como otro de los temas destacados de la sesión ordinaria de este jueves en la Legislatura, se aprobaba esta tarde la ampliación del Área Natural Punta Marqués, al sur de la localidad de Rada Tilly. Y también la donación por parte del gobierno provincial de tres vehículos a la Asociación Cooperadora del Hospital Regional de Comodoro.