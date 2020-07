Chubut | Touriñán cree que “Lo de Otarola es un caso aislado”

A pocos días de asumir en la Secretaría General de Gobierno, aseguró que la presencia de “asesores truchos” no se puede generalizar y se debe esperar a que dictamine la Justicia.

Tras los dichos del gobernador acerca de que no “hay ñoquis” en el Gobierno, luego del resonante caso que se investiga por los asesores truchos de la exministra de Familia Cecilia Torres Otarola, Touriñán afirmó en la misma línea que no es algo generalizado. Aunque anticipó que se verá área por área y Ministerio por Ministerio las funciones que se ocupan.

“Lo de Otarola lo investiga la justicia. Hay que dejar que dictamine. El fiscal fue muy explícito de cómo viene encontrando elementos. No corresponde prejuzgar. La Justicia mostró en causas sobre corrupción una total coordinación para llegar a un buen fin. Lo tomo como un caso aislado. No es como las otras dos causas anteriores que involucraban a mucha más gente, muchos actores. Acá ha sido un área en particular y lo tomo así”, deslizó.

Acotó al respecto que “no estoy en el Gobierno actualmente, no conozco qué ocurre en cada área. Corresponde a partir de la sospecha revisarlas todas, y ver lo que hay en cada lugar. Uno de los temas que quiero ver es el organigrama en la Secretaría, quién ocupa cada cargo y ver las funciones y ver qué se hace”.

En cuanto a la posibilidad de achicar la planta política, el nuevo secretario general, expresó que “no estoy en contra de la política, ni la solución es echar a todo el mundo. Hay que ver la función de cada uno, si la está cumpliendo. Y si lo hace, no debería ser cuestionada. A veces un solo caso mancha al resto, hay que verlo sobre el terreno, qué es lo que tiene cada Ministerio y ver las funciones. Aquel que no cumple funciones deberá dejar el cargo”.