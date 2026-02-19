¿Cómo afecta en Chubut el paro general de este jueves convocado por la CGT?

No habrá atención en bancos ni servicio de transporte público; también se paralizan pesca, petróleo, salud y educación.



El paro general de este jueves 19 de febrero, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, genera un fuerte impacto en Chubut con suspensión de transporte, afectación en bancos, paralización en el sector pesquero, adhesión de petroleros, docentes y gremios de la salud.

La medida de fuerza es por 24 horas, aunque algunos sectores extendieron el cese de actividades por 48 horas.

Sin colectivos en toda la provincia

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro nacional, por lo que no habrá servicio de transporte público urbano ni de media y larga distancia en toda la provincia.

La medida impacta directamente en Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia, complicando el traslado de trabajadores y estudiantes.

Transporte aéreo: vuelos afectados hacia y desde Chubut

El paro también provoca una fuerte alteración en el sistema de transporte aéreo en todo el país. La adhesión masiva de gremios aeronáuticos anticipa una jornada de virtual parálisis en aeropuertos como el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con cancelaciones y reprogramaciones.

Esta situación termina afectando los vuelos que salen y llegan a Chubut, generando demoras y modificaciones en conexiones con Buenos Aires y otros destinos.

Bancos sin atención presencial

Durante el jueves no habrá atención al público en entidades bancarias. Las sucursales permanecerán cerradas y solo estarán habilitados los canales electrónicos.

Fuerte impacto en la pesca

Los gremios que integran la Federación Sindical Marítima (FESIMAF) definieron un cese total de actividades por 48 horas, desde la hora cero del miércoles 18 hasta las 24 del jueves 19.

La medida afecta a embarcaciones con zarpadas previstas en ese período, que podrán retomar tareas recién el viernes 20.

Desde la federación señalaron que la protesta busca “defender nuestros derechos laborales, la estabilidad de nuestros puestos de trabajo y la dignidad de la familia marítima frente a iniciativas que buscan precarizar nuestra actividad”.

En paralelo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) confirmó su adhesión, afectando la actividad en plantas pesqueras de Rawson, Puerto Madryn, Trelew y otras localidades.

Petroleros y camioneros se suman

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut anunció su participación en la huelga en un contexto de incertidumbre para la industria en la cuenca del Golfo San Jorge.

Desde la central obrera advirtieron que “la industria está en un momento muy delicado y esta ley viene a castigar a los trabajadores”, en un escenario marcado por pérdida de empleo y cierre de empresas.

Salud: acatamiento superior al 50%

En Chubut, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) anticipó un acatamiento superior al 50%.

Su referente, Armando Olmos, cuestionó los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y advirtió sobre “lagunas grises” que podrían afectar derechos laborales. También mencionó el temor en el sector privado ante posibles descuentos salariales y la pérdida del presentismo.

Docentes y universidades

En el ámbito universitario, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) cuestionó el avance de la reforma laboral y advirtió que el conflicto podría escalar.

Este martes 17 de febrero, en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales resolvieron realizar un paro activo con movilización bajo la consigna de “estar en la calle y parar todo”.

En el plano provincial, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) confirmó su acompañamiento al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Un paro con impacto transversal en Chubut

Con transporte paralizado, vuelos afectados, bancos cerrados y fuerte adhesión en pesca, petróleo, salud y educación, el paro general del 19 de febrero tiene un alcance amplio en Chubut. La jornada se desarrolla en medio del debate nacional por la reforma laboral y con advertencias gremiales sobre posibles nuevas medidas si el proyecto avanza en el Congreso