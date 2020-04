Comodoro | Denunció que la policía le robó 800 pesos y lo baleó en un pie

El hecho habría ocurrido en la tarde del domingo, alrededor de las 19:30, en el barrio San Cayetano. Hay denuncia en la Justicia.

Lo que empezó como un control de rutina terminó con un vecino herido de bala. Este lunes la denuncia fue ingresada en la Oficina de Violencia Institucional de la Defensoría Pública.

Osvaldo Gómez es un vecino del barrio San Cayetano que a través de un vídeo denunció abuso policial en el marco de la cuarentena. El hombre relató que fue interceptado en la intersección de calle 554 y avenida 10 de Noviembre, a pocos metros del Tabernaculo de la Fe, por un grupo de policías que le requirieron su documento de identidad.

Dijo que retornaba de “hacer una changa” en la carga y descarga de verduras a las 07:35. “Estaba a cinco minutos de llegar a mi casa”, indicó. Al responder a la demanda de los efectivos se resistió a entregar el DNI y en medio del forcejeo lo despojaron también de los 800 pesos que había obtenido en la jornada.

“Me pidieron la plata que traía en el bolsillo; se baja un oficial de una moto y me dispara en el tobillo. Me dijo ‘disculpame flaco; se me escapó, me dejaron tirado y se fueron”, relató Gómez en diálogo con Radio Del Mar.

La denuncia por este hecho -a pesar de “idas y vueltas en la atención de Fiscalía”- será tramitada por la abogada Luciana Risso, del área de Violencia Institucional.

