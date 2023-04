Comodoro | Desgarrador mensaje de la madre del joven baleado presuntamente por un policía

El joven de 16 años falleció tras recibir un disparo de una pistola 9 milímetros, que pertenecería a la policía.

El adolescente no resistió a las graves heridas sufrida en la cabeza tras recibir un disparo de una pistola 9 milímetros, que pertenecería a la policía de la Seccional Séptima. Hay que recordar que en la primera intervención policial, la Unidad Regional informó que el joven Lautaro Labbe había sido herido de bala en la cabeza, pero se desconocía quien había sido el autor.

A las horas de conocerse el fallecimiento del joven, su madre realizó un desgarrador posteo en redes sociales: «Amor de mi vida, no sabed lo mucho que te amo, la peleaste hasta lo último, fuiste tan fuerte, todo un luchador, un guerrero que no quería rendirse. No la peleaste solo porque siempre a tu lado estuve peleándola con mucha fuerza, porque vos me la dabas hijito mío».

«Hoy al recibir esa noticia que nunca quería escuchar mí vida se destrozó en mil pedazos, te arrebataron de mi lado hijo mío, tenías toda una vida por delante, sueños, anhelos de tu corazón por cumplir».

«Mi alma está destrozada, pero déjame decirte hijo mío tenés una mamá de fierro que no va a descansar hasta que se haga JUSTICIA por vos. Estos policías te arrebataron de mi vida, la voy a pelear y luchar con todas mis fuerzas hijo mío hasta que paguen por lo que te hicieron, porque se va a hacer JUSTICIA CARAJO. Hasta que no queden bajo reja no voy a parar».

Y apuntó: «JUSTICIA POR LAUTARO LABBE. Te amo hijo, hoy me queda despedirte y decirte con todo el dolor que tengo que en paz descanses amor mío, la voy a pelear y la voy a ganar hijo. Te amamos tus hermanas Kiara, Ums, Nahiara, siempre estarás presente en nuestros corazones».