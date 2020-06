Comodoro | El segundo camillero del Hospital Alvear que es portador de coronavirus no sabe cómo se contagió

Diego es el segundo de los camilleros del Hospital Alvear que dio positivo de coronavirus. Si bien las autoridades sanitarias le dijeron que se contagió en el Hospital Alvear, afirma que «no supieron detallar» cómo se contagió su compañero. «Cuando se enteraron del caso positivo, me llamaron y me dijeron ‘andate a tu casa'».

El segundo camillero del Hospital Alvear que es portador de coronavirus no sabe cómo se contagió. Según su testimonio, las autoridades sanitarias le comunicaron a él y a su compañero -el primer caso en el centro asistencial- que se habían contagiado en su lugar de trabajo pero no les brindaron ningún otro detalle.

El lunes a las 22, cuando Diego llegó al Hospital Alvear para cumplir con el turno nocturno carecía de algún elemento de protección y afirmó que “lo poco que usaba” para no contagiarse era pagado desde su sueldo.

Esa noche su teléfono sonó una hora y media más tarde y le comunicaron que debía irse a su casa. No le dieron muchas explicaciones pero en el centro asistencial ya se conocía el caso positivo de su compañero, el cual trascendería a la medianoche.

Diego asegura que se subió a su vehículo y se dirigió a su casa. Allí durmió hasta el mediodía y cuando se levantó ya sentía la ausencia de gusto y olfato. Volvió entonces al hospital para pedir que le hicieran el estudio. El resultado fue positivo y lo condujeron al hospital anexo que se encuentra instalado en el gimnasio de la Escuela 749.

“Yo el único síntoma que tuve fue la pérdida del olfato y el gusto. Ni se me ocurrió que estaba infectado. Cuando tomé mate no sentí el gusto, quise comer algo y me preocupé porque tampoco lo pude sentir. Cuando me llamaron, las autoridades sanitarias no me dijeron nada. Fui yo a hacerme el hisopado por mis propios medios”, sostuvo Diego en diálogo con La Posta Radio.

Ahora, los dos camilleros quieren saber cómo se contagiaron pero las autoridades sanitarias todavía no les brindaron esa información. Diego destacó que tanto él como su compañero no son contacto estrecho de ningún caso conocido.

“Ninguno tuvo contacto estrecho. Ni somos conocidos de los marineros. El viernes nos llevaron los marineros a los distintos nosocomios pero nosotros no atendimos a ninguno de ellos. Es más, cuando trasladaron a los marineros yo estaba de franco”, aseveró.

Añadió que “yo tuve contacto el sábado a la noche con mi compañero que dio positivo el domingo. No sabemos cómo nos contagiamos, pero nos dijeron que fue en el hospital”.

Diego subrayó que se encuentra bien de salud y pasa sus días en el gimnasio de la Escuela 749 junto a los pescadores del “Santorini”, ignorando hasta cuándo permanecerá allí. “Desde que me trajeron acá, nadie más se volvió a comunicar conmigo”, criticó.