Denunciarán al entorno de Diego Maradona por privación ilegítima de la libertad

Según confirmaron en «Intrusos», es la primera acción legal de este tipo contra los que acompañan al astro del fútbol todos los días.

Hace unos días, se filtró un video de Diego Maradona bailando con Verónica Ojeda y bajándose los pantalones mientras alguien de su entorno lo filmaba con un celular. El material encendió una alarma entre los seres queridos del astro del fúbol, que decidieron tomar cartas en el asunto. Este miércoles en Intrusos, Adrián Pallares contó que desde la familia del ex DT de la Selección iniciarán una demanda contra quienes lo acompañan día a día.

«Buscarán denunciar al entorno de Diego por privación ilegítima de la libertad», detalló el periodista, que tuvo acceso a un adelanto de la acción legal.

La preocupación de sus hijas ya era un tema recurrente. Dalma Maradona había dicho en Intrusos que no lograba hablar con Maradona. «De un día para el otro no me puedo comunicar más con mi papá, no puede ver más a mi hija y me parece totalmente injusto. ¿Qué pasa? ¿Cómo es?», cuestionó la actriz.

En la misma línea, trascendió que cuando Verónica Ojeda fue hasta la casa de Diego para que se reencontrara con su hijo por el Día del Padre , la persona que la atendió no le avisó al exfutbolista que ella estaba en la puerta. Después de armar un escándalo con los agentes de seguridad en el country, el DT se enteró de lo que estaba pasando y salió a verla.

Pallares no precisó quién realizaría la denuncia, pero advirtió que es la primera vez que alguien se dispone a llevar adelante una causa contra el entorno de «El Diez». «Van contra Matías Morla, su abogado, y todos aquellos que rodean a Maradona hoy», concluyó.