Comodoro | Hoy nuevamente marchan los gastronómicos

Bajo el lema “Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución, cumpliendo el protocolo nos preparamos para convivir con el virus”. A partir de las 10 gastronómicos se concentrarán en el Museo Ferroportuario.

Los trabajadores gastronómicos no están de acuerdo con las medidas implementadas por el Municipio, en donde obligan a partir de las 21 a realizar solamente envíos de comida. Este lunes se vuelven a concentrar para marchar a partir de las 10 en el Museo Ferroportuario.

El miércoles de la semana pasada, los trabajadores también se manifestaron por las calles céntricas y finalizaron la concentración en el Municipio.

Marcos Malaspina, comerciante del rubro gastronómico, enfatizó en plena movilización de los comerciantes en el centro de la ciudad, su desesperación por no poder abrir las puertas de su local en horarios adecuados y generar no solo sus ingresos, sino los de las familias que dependen de su emprendimiento.

Hugo Ruiz, cocinero profesional, hace servicios de catering y hace siete meses que no tiene ayuda de ningún tipo. Ruiz indicó que “uno entiende que está el virus y que tenemos que aprender a convivir con esto, pero no con excepciones. Estamos prohibidos de hacer cualquier tipo de evento, no tenemos ningún tipo de ingreso económico y esto es insostenible”.