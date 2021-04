Comodoro | Linares descartó la reelección de Juan Pablo Luque

El presidente del PJ Chubut aseguró que no sería necesario que se permita la modificación de la Carta Orgánica para el actual mandatario continúe por otros cuatro años.

“Hasta el día de la fecha no tenemos ninguna visión sobre esto, no creo necesario que se permita la reelección nuevamente, los períodos están marcados y cambiar o manosear una carta orgánica para estas cosas no tiene sentido”, destacó el presidente del Partido Justicialista chubutense en diálogo con Solo Realidad.

“No sé si son rumores, la verdad que nunca me lo comentó Juan Pablo”, expresó Linares.