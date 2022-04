Comodoro | Luque y Héctor González se reunieron otra vez por la agenda energética

Se encontraron en Comodoro Rivadavia para seguir avanzando en un tema central para la Provincia. «Hay que trabajar en la agenda energética, que es tan importante para el desarrollo de nuestra región”, dijo el jefe comunal de la ciudad petrolera.

“Me reuní con el secretario general de Luz y Fuerza de la Patagonia para seguir trabajando en la agenda energética tan importante para el desarrollo de nuestra región”, dijo este miércoles el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, tras encontrarse en el municipio con Héctor González, el histórico líder lucifuercista, que desde hace tiempo viene reclamando a la clase política, a los gobernantes y a los partidos políticos que se empiece a trabajar en esa línea.

“Ya lo he dicho muchas veces: es muy importante que empecemos a poner la agenda energética sobre la mesa, dejando de lado las cuestiones partidarias y priorizando los intereses de todos los chubutenses”, dijo González, que aceptó la invitación de Luque para reunirse en la ciudad petrolera. “Es para destacar el interés del intendente Luque porque ya nos hemos reunido varias veces para seguir avanzando en este y otros temas. La agenda energética es un aspecto central de la discusión sobre la matriz productiva de Chubut. No habrá futuro si no generamos más energía”, sentenció el líder de Luz y Fuerza de la Patagonia.

Esta es la tercera reunión que Luque y González mantienen desde febrero pasado a la fecha. “Venimos trabajando con Héctor, con el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y con la Fundación Patagonia Tercer Milenio, en una problemática que nos afecta a todos. Ya lo he dicho otras veces, para mí es importante poder escuchar a aquellos que tienen experiencia en temas tan sensibles como este, hay que articular para empujar todos juntos”, pidió el intendente de Comodoro.

Luque viene de una gira por la Ciudad de Buenos Aires, en donde se reunió con funcionarios nacionales junto a 14 intendentes chubutenses, para avanzar en un plan de obras para distintas ciudades y localidades de la Provincia.