Cordillera | Concejal de El Hoyo denuncia falta de ejecución de proyectos aprobados por el Ejecutivo

César Salamín pide informes sobre las obras no realizadas durante su gestión y expresa preocupación por el estado del municipio.

El concejal de la localidad de El Hoyo, César Salamín, ha expresado su preocupación por la falta de ejecución de proyectos aprobados por el Ejecutivo durante su gestión. En una entrevista, el edil ha dicho: “Seguimos laburando con mucha intensidad, como lo hemos hecho hasta acá, desde estos tres años y algo que llevamos de gestión. Lamentablemente seguimos con los problemas de varios, muchísimos proyectos que se le han aprobado del Ejecutivo y no se ve la ejecución.”

Ante esta situación, Salamín ha anunciado que pedirá los informes correspondientes sobre cada obra que no se ha realizado durante su gestión para determinar el motivo de la falta de ejecución y prever los problemas que podría heredar el próximo intendente. “La mayoría de las obras no se han ejecutado prácticamente muy pocas o ninguna te diría de todo lo que se ha probado no se ha ejecutado absolutamente nada.”

Entre las obras no ejecutadas, el concejal menciona la construcción de viviendas de nación, programas municipios de Argentina, la construcción de una pasarela en Desenboque en el río Epuyén y la señalización de los senderos de montaña para mejorar el senderismo.

Salamín también ha denunciado la falta de respuesta del Ejecutivo a los pedidos de informes emitidos por el Consejo Deliberante “La verdad es que eso también preocupa y mucho, solamente falta un par de meses para terminar el mandato y es muy preocupante todo esto.”

El edil concluyó la entrevista mencionando las falencias que tiene el municipio, como el derrumbe del gimnasio municipal en julio del año pasado y la falta de respuesta del Ejecutivo para retirar los escombros. “Por decirte algo, el gimnasio municipal, todos sabemos que se derrumbó en julio del año pasado y todavía las ruinas están tiradas ahí. No vemos que, por lo menos, que haya una intención del Ejecutivo Municipal de meter una maquinita y un camioncito para sacar los descombros o dárselo a la gente que lo necesite, lo descombro para algún relleno de algo, de alguna manera mejorar un poco el aspecto, que es la vista del pueblo, la entrada, el acceso al pueblo.”

Nota gentileza de Jorge Posse