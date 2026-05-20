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El Bolsón realiza un gran encuentro de intercambio de figuritas

El municipio organiza una jornada para familias y coleccionistas, con sorteos y sorpresas, para vivir el espíritu del Mundial 2026.

La fiebre mundialista ya se palpita en El Bolsón, donde la Municipalidad convocó a vecinos y vecinas a participar del gran encuentro de intercambio de figuritas del Mundial 2026. La propuesta, pensada para disfrutar en familia y entre amigos, busca recuperar el entusiasmo clásico de completar el álbum y compartir la pasión futbolera que crece día a día en la previa del torneo.

La actividad tendrá lugar el jueves 21 a las 19 horas en la Casa del Bicentenario. Quienes asistan podrán llevar sus álbumes y figuritas para intercambiar, avanzar en sus colecciones y sumarse a una jornada recreativa con espíritu comunitario. Habrá además sorteos y diferentes sorpresas para quienes participen, aportando un clima aún más festivo.

Desde el municipio remarcaron la importancia de generar espacios que promuevan el encuentro y el disfrute colectivo, impulsando actividades que fortalezcan los lazos entre familias, jóvenes y fanáticos del fútbol de todas las edades. En El Bolsón, el Mundial ya empezó a jugarse.

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