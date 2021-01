Cordillera | Covid-19: Declaran circulación comunitaria en todas las localidades de la región

Lo confirmó el epidemiólogo Emiliano Biondo del Área Programática Esquel. Todas las localidades se suman a Esquel y Trevelin como ciudades con circulación comunitaria de Covid-19.

A raíz del incremento de casos en todas las localidades correspondientes al Área Programática Esquel, las autoridades sanitarias declararon la circulación comunitaria regional del virus.

El Dr. Emiliano Biondo lo confirmó este viernes a la mañana. «Tenemos la circulación comunitaria en toda la región de la cordillera, no solamente en Esquel y Trevelin. Hay circulación del virus en toda nuestra región. La curva continúa en ascenso, los contagios siguen de manera exponencial y notamos que la gente no consulta y relaja las medidas de prevención. De alguna manera están siendo subestimadas. Vemos que la gente piensa que se hubiese acabado la pandemia y estamos en una etapa donde aparecen los casos con síntomas graves y no hay lugares disponibles en la terapia intensiva», expresó el epidemiólogo.

«Incluso en los últimos pueblos que el virus comenzó ya hay circulación comunitaria, como en la localidad de José de San Martín que estaba últimos momentos sin casos. En toda la Comarca Andina hay una cantidad importante. Es una situación difícil que estamos transitando, a la espera de poder agilizar la vacunación», agregó Biondo.

Además, sobre el comportamiento de la ciudadanía, indicó: «Lo importante es consultar en forma precoz. Hay muchos contagios en ámbitos familiares donde la gente no denuncia ni consulta. Los números están siendo subestimados. Decimos que tenemos 650 casos activos en la región, unos 400 en Esquel y la verdad que esos números son subestimados. Hay muchos más contagios que no llegan a la consulta, no llegan al testeo. Por lo tanto seguimos en una fase de ascenso».

Regresando al tema de la vacuna Sputnik V, el Doctor manifestó: «Estamos en una etapa de vacunación del personal de salud. Falta mucho por delante para vacunar a la población. Las medidas tienen que ser importantes por parte de la comunidad, más allá de que las autoridades políticas no tomen medidas restrictivas. Hay que seguir cuidándose porque falta mucho tiempo para conseguir una inmunidad importante. Recién están terminando la segunda dosis de un grupo chico y prioritario del personal de salud y luego abrir la vacunación a la población».

Por último, dio a conocer que se pidió el Gimnasio Municipal para poder hacer un proceso de vacunación mas grande: «Hemos pedido las condiciones para mejorar de logística. Solicitamos al intendente la posibilidad de vacunar en el gimnasio municipal y estamos a la espera de su respuesta, que no recibimos la respuesta formal».