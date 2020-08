Cordillera | La Cámara de Proveedores Mineros de Chubut Centro Oeste advierte que proyecto Suyai está dentro de la ley

La comisión directiva de la Cámara de Proveedores Mineros con sede en la ciudad de Esquel expresó que el proyecto Suyai, fruto de más de 100 charlas entre la empresa y la comunidad no requerirá de cianuro para la recuperación metalúrgica y que no utilizará agua del mismo.

La Cámara, que nuclea potenciales proveedores mineros, remarcó en comunicado publicado en sus redes sociales que, para el desarrollo de Suyai, tal como está planteado, «no se necesita la modificación de ninguna legislación», haciendo referencia a la ley 5001 y a la zonificación minera que nunca se delimitó, y que estaba contemplada en el artículo segundo de la ley antiminera, que no permite desde hace 17 años el desarrollo de la actividad en Chubut.

«Suyai, así como está planteado actualmente no requiere de la utilización de cianuro en su proceso metalúrgico, no utilizará agua de la misma cuenca de la que se abastece la ciudad de Esquel y no será un proyecto a gran escala. Estas modificaciones fueron fruto de más de 100 charlas comunitarias entre la empresa minera y los vecinos de Esquel. Es importante destacar que Suyai está dentro del marco de la ley y no es necesario modificar la ley 5001», expresaron en el texto.

La publicación se hizo el mismo día que el gobernador Mariano Arcioni, manifestó a que «sin cianuro y cuidando el agua, ahí podemos comenzar a conversar sobre alguna actividad» incluso el mandatario dejó en claro que «somos una provincia minera» haciendo referencia al petróleo, que es el principal sustento económico de la provincia del Chubut.