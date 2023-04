Desesperación en Comodoro: Vecina reclama vivienda prometida hace 7 años

Vive en una casa precaria y señaló que tiempo atrás “firmamos el inicio de obra con Luque y el viceintendente” pero al momento no le han construido la vivienda.

Una vecina de Comodoro Rivadavia expuso su reclamo por la falta de respuesta a 7 años del temporal que la dejó sin su casa.

La vecina repasó que fue reubicada “con la promesa que me iban a dar una vivienda”, pero “al dejar mi casa, me vine a este terreno y no me dieron nada”.

Repasó que en un principio “me dijeron que para mayo de 2020 iban a estar las viviendas”, pero eso tampoco sucedió. Detalló que les iniciaron unas precarias estructuras pero que nunca se terminaron.

Indicó que incluso se contaba con los materiales para construir la vivienda pero que finalmente fueron entregados a otras personas.

“Estaban los materiales para la terminación de mi casa, pero fueron repartidos en diferentes lugares”, repasó y en esta línea detalló que “tengo 4 paredes de madera y techo”.

La vecina incluso señaló que tiempo atrás “firmamos el inicio de obra con (Juan Pablo) Luque y el viceintendente” pero al momento no le han construido la vivienda a ella y otras 7 familias de la zona de Restinga Alí. “Tengo hasta la llave de la vivienda”, expuso.

Fuente: Radio 3