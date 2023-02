Detectaron el primer caso de gripe aviar en la Patagonia

El primer caso de la enfermedad fue detectado en Neuquén.

Germán Rezanowicz, Coordinador Regional de Sanidad Animal del Centro Regional de Patagonia Sur del SENASA, se refirió al aumento de casos de Gripe Aviar en la Argentina y la aparición de uno en la Patagonia, en este caso en la provincia de Neuquén.

«Estamos teniendo casos a través de aves migratorias con alta patogenicidad», sostuvo el coordinador.

En este sentido advirtió sobre el riesgo que implica esta enfermedad en el sector productivo, por lo que existe un estado de emergencia en el servicio sanitario.

«Se trata de una enfermedad viral que afecta en mayor medida a las aves y se transmite a través de las aves migratorias», indicó. Además, resaltó que la población no corre riesgo por consumo de carne y de huevos de ningún tipo de ave.

Señaló que las aves muertas en la vía pública no deben ser tocadas por las personas y se debe dar aviso al SENASA si observan esta situación. Asimismo, quienes tengan aves de corral (pavos, gallinas) deben estar alertas a signos clínicos extraños como decaimiento, movimientos nerviosos, falta de apetito. En caso de observar estos síntomas de deben contactar con su veterinario de confianza y dar aviso al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

«Tienen sintomatología clínica muy diversa y es muy difícil darse cuenta en forma visual que es lo que tiene el ave. En la mayoría de los casos que se detectan en Argentina se encuentran con que tienen las crestas y barbillas de un color azul, clínicamente se llama cianótico, o algún tipo de sintomatología nerviosa», indicó sobre los síntomas de la Gripe Aviar.

Por último, recomendó a aquellas personas que poseen aves de corral extremar las precauciones y respetar la bioseguridad.

«Uno no tiene que permitir el ingreso de personas extrañas a donde estan sus aves. Si encuentra aves muertas no debe tocarlas, y en la medida de lo posible no tiene que sacar las aves del gallinero». De esta manera, se previene que tomen contacto con aves migratorias que pueden estar infectadas.

«Debemos extremar las precauciones», concluyó.