El Maitén celebrará la 30° Fiesta Nacional del Tren a Vapor

Será del 6 al 8 de febrero con entrada gratuita y shows de Paquito Ocaño, La K’onga y Lucio Rojas



El Maitén se prepara para vivir uno de los eventos más importantes del verano: la 30° Fiesta Nacional del Tren a Vapor, una celebración que rinde homenaje a la tradición ferroviaria, al legado del histórico Viejo Expreso Patagónico “La Trochita” y a la identidad cultural que une a generaciones.

La cita será los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, con entrada libre y gratuita, y una grilla artística que busca convocar a vecinos, vecinas y visitantes de toda la zona y alrededores.

Cada edición combina desfiles de carrozas, propuestas culturales y espectáculos en vivo que reflejan el espíritu de El Maitén, reconocida como la Capital Nacional del Tren a Vapor.

En su 30° aniversario, el evento renueva ese compromiso con la historia, celebrando tres décadas de una fiesta que ya forma parte del calendario cultural patagónico.

Grilla artística

La música será protagonista durante las tres jornadas:

Viernes 6 de febrero: Paquito Ocaño

Sábado 7 de febrero: El Indio Lucio Rojas

Domingo 8 de febrero: La K’onga, para cerrar a puro cuarteto y fiesta popular.