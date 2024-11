El dato clave que podría conectar el camino de Icardi con River

Pese a que tiene contrato en Galatasaray, el delantero tiene la posibilidad de llegar a River por una simple razón.

A lo largo de las últimas horas, comenzó a tomar muchísima fuerza el rumor que vinculó a Mauro Icardi con Riverpara lo que será el próximo año, donde los comandados por Marcelo Gallardo buscarán dar batalla en el Mundial de Clubes que se desarrollará en Estados Unidos, del 15 de junio al 15 de julio.

Si bien el delantero rosarino de 31 años se encuentra en el fútbol turco, donde es una de las grandes estrellas de Galatasaray, existe la posibilidad concreta de que deje el Viejo Continente y se ponga la banda roja en el pecho. Obviamente, no hubo contactos con los dirigentes del Millonario, pero sí hay un dato que sería fundamental para facilitar una hipotética reunión.

Icardi está en pareja con Wanda Nara, la presentadora, empresaria y ex modelo que se encuentra al frente del reality Bake Off, el cual se transmite por la señal de TELEFÉ. Y como su vínculo con la cadena televisiva perdura hasta diciembre de 2025, además de que no tiene intenciones de retornar hacia Europa, desde Núñez habrían encontrado la llave maestra para seducirlo.

El ex delantero de Sampdoria y Paris Saint-Germain extraña muchísimo a su familia, según indicó el periodista Diego Borinsky, con lo cual sería un factor clave la presencia de su pareja dentro del país para que Jorge Brito y el resto de la Comisión Directiva, en el caso de que se decidan a avanzar, le realicen una oferta seductora. ¿Será que en 2025 se ponga la camiseta de River?

¿Hasta cuándo tiene contrato Mauro Icardi con Galatasaray?

Mauro Icardi tiene contrato con Galatasaray hasta mediados de 2026 y un salario anual de 6 millones de euros netos que está bastante lejos de la realidad del fútbol argentino.

El presente de Mauro Icardi

Mauro Icardi se encuentra en Galatasaray (Turquía) desde mediados de 2023 y ya registra 61 goles y 22 asistencias en 86 encuentros. En la presente temporada disputó 13 de los 16 partidos de su equipo (se perdió 3 por lesión) y ya marcó 6 goles y 2 asistencias.

Hace algunas semanas, el atacante había sido noticia por un guiño para el Millonario en sus redes sociales. En un viaje express a Buenos Aires, Icardi subió una imagen del Monumental tomada desde el avión. Días después, fue visto en el River Camp observando a Valentino López, hijo de Wanda Nara.