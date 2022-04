El emotivo posteo de Fede Bal tras su accidente en Brasil

El actor contó que sufrió una fractura en su brazo y que perdió sangre, pero dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales, en las cuales demuestra felicidad de poder seguir con vida.

Fede Bal sufrió un accidente en Brasil mientras grababa un nuevo episodio de “Resto del mundo”, programa que conduce por la pantalla de El Trece. El hecho ocurrió mientras practicaba parapente, cuando el motor se cayó sobre su brazo y le causó fracturas expuestas. El intérprete relató lo ocurrido mientras se encontraba recostado en la camilla de la ambulancia, que lo trasladaba hacia Río de Janeiro para que pudieran operarlo.

En ese contexto, decidió escribir unas palabras en las redes sociales para hacer un especial agradecimiento y hablar un poco más en detalle sobre lo que vivió. “Tengo un ángel que me cuida, de eso no hay duda. Las últimas horas son de película”, comenzó en el texto.

“Estábamos en Paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme) para grabar un vuelo para @restodelmundo13, pero las cosas salieron mal. Al despegar parece que la combinación de una ráfaga con un pozo de la tierra hizo que el vehículo pierda equilibrio y terminamos volcando”, explicó.

“Creo que si buscás aventuras, estás propenso a que estas cosas puedan pasarte. Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo, muchos golpes por todo el cuerpo y perdí bastante sangre. Me atendieron de urgencia en la guardia local y unas cuantas horas después viaje en ambulancia a Río, para realizar la intervención”, agregó.

“La morfina es mi nueva mejor amiga, y me está ayudando a llegar hasta mañana a las 7 de la mañana, para que me realicen la intervención. Es larga y difícil, ya que tienen que reconstruirme todo el ante brazo”, detalló.

Además, le agradeció a la gente de su equipo, a toda la Embajada de Argentina en Brasil y demás personas relacionadas al accidente como una compañía de seguros, un hospital y a personas cercanas a él, que lo ayudaron y acompañaron en todo momento.

“Mientras más alto vibrás, es cuando más expuesto estás. Porque en pleno disfrute es cuando te encuentra el diablo. Pero la saqué barata. Todo cambia en un segundo. Eso es viajar también y aventurarse a pleno con todo”, continuó en el texto.

“Me encanta y lo voy a seguir haciendo, pero con más cuidado. Estoy bien, me duele mucho el brazo; tengo fractura expuesta, básicamente, el hueso para afuera. Mañana temprano me operan y hay buen panorama. Gracias a todos por el apoyo del otro lado, me hacen mucho bien”, concluyó al respecto.

