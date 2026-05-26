Murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros de Boca

Durante los últimos años luchó contra la ELA y su hijo le dedicó un emotivo posteo en redes sociales.

Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Primera División y coordinador de arqueros en las Inferiores de Boca, falleció este martes a los 55 años tras luchar durante los últimos años contra la ELA y dejó un enorme legado en la entidad de La Ribera formando y acompañando a generaciones de arqueros.

Gayoso fue una persona muy querida y respetada en el mundo Boca por jugadores, colegas y simpatizantes y su hijo, Fran, fue el que comunicó la triste noticia y le dedicó un emotivo posteo en redes sociales donde señaló: “Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra”.

“Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir, mi Highlander como decías, alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí, papi, hoy estás en el cielo con mami. Cuidenme por favor”, añadió.

Finalmente, indicó: “Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses campeón, gracias por todo lo que le diste al fútbol y a mí en toda la vida. Te amo”.

Además de Boca, Gayoso pasó por Racing, Vélez, Tigre y Nacional de Montevideo, y, tras ser diagnosticado de ELA, había dejado el trabajo diarios de campo, pero se desempeñaba como coordinador de arqueros y, en el último tiempo, su estado de salud se había agravado.

El comunicado de Boca por la muerte de Gayoso

El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Gayoso.

Fernando será recordado por su compromiso, su profesionalismo y la calidez con la que acompañó cada etapa en nuestra institución. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.

¡Hasta siempre, Fer!